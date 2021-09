Elizabeth Loaiza recibe críticas por foto con poca ropa y libro religioso

La caleña Elizabeth Loaiza ha dado de qué hablar por muchos de los usuarios de Instagram al compartir una foto en la que aparece leyendo un libro bíblico acostada en un sofá y con poca ropa.



En la fotografía se ve la ropa interior de la modelo, con el pantalón sin apuntar y además no tiene ningún tipo de prenda en su torso, por lo que mencionó: “Los mojigatos comentando el por qué hablo de Dios en calzones, cómo si no viniéramos desnudos al mundo… Recuerden que el morbo está en los ojos del que lo ve”.



Sin embargo, también hizo énfasis en lo creyente que es y lo importante que ha sido Dios en toda su vida, ya que según escribió, su padre la llevaba a la iglesia cristiana 5 días a la semana cuando era pequeña y ha sentido que todo lo que representa para ella “sobrepasa todo entendimiento”.



“Sentía un gran fresco dentro de mi cuando oraba. A veces sentía la unción del Espíritu Santo y lloraba de emoción, sentía paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento”, escribió.



Confesó que se alejó un poco de su creencia y que no tiene el mismo fervor que cuando era una niña pero que aún así sigue teniendo temor de Dios y cierra los ojos todos los días que escucha la prédica que le envían en un grupo de redes sociales.



“Pasaron muchísimas cosas en mi vida, me casé a los 18 años por la iglesia católica y pocos años después me divorcié, me alejé un poco de Dios pero siempre he pensado en regresar”, escribió contando la razón por la que dejó de orar de la misma manera que le enseñó su padre. “Aún así, siempre he vivido con remos a Dios y todos esos años de niñez y de juventud que fui a la iglesia súper juiciosa, me sirvieron muchísimo para aprender valores y principios que siempre me han acompañado”, añadió.

No obstante, las críticas a la foto de la caleña no se hicieron esperar y muchas personas cuestionaron el hecho de usar un libro como ‘Escatología bíblica’, en una foto de ese estilo. “No cuadra religiosidad con desnudo ¿o sí?”, “eso no encaja, se pueden separar las dos cosas”, “el cuerpo es un templo de Dios y si buscas de él no debes exhibirlo”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.



Así mismo, muchos otros usuarios la felicitaron por su creencia y por su apariencia física. “Es una mujer bella y más bella de pensamiento, gracias por la recomendación”, “Dios la bendiga mujer hermosa”, “Sean como ustedes quieran ser y no critiquen, vivan y dejen vivir”, “Bella tú historia y tu amor a nuestro padre hermoso”, le escribieron.



Elizabeth representó a Valle del Cauca en Miss Mundo Colombia en 2016 y es recordada por su aparición en revistas como ‘Tv y Novelas’, ‘Soho’ y ‘Playboy’. También ha participado en producciones de cine y televisión en realitys como ‘El Desafío’ en el que concursó en 2013 y 2014.



Actualmente, lidera un proyecto en contra de los biopolímeros que ha presentado en el Congreso de la República y está a la espera de ser aprobado. La iniciativa le surgió después de luchar varios años con esta sustancia en su cuerpo

