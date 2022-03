Elizabeth Loaiza, la modelo y creadora de contenido para redes sociales, se sumó a la polémica que se vive hace días en torno a las curules afro en la Cámara de Representantes.



El debate se ha dado por cuenta de la definición de quién será la representación afro en el Congreso luego de que el escrutinio sacara del panorama a Miguel Polo Polo, candidato por el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, y dejara a Lina Martínez, hija de un hombre condenado por parapolítica, con la curul.

La polémica se ha mantenido durante varios días.



Luego de que el preconteo diera como ganador a Miguel Polo Polo, varias comunidades afro afirmaron no sentirse representadas por el joven de derecha y aseguraron que demandarían su elección por no cumplir con los requisitos.



Unas declaraciones de Polo Polo en las que afirmó que cualquiera que se autoperciba como afro puede serlo causó aún más críticas.



“En la Constitución dice que cualquier persona que se autodetermine o se auto reconozca como afro puede ser afro, cualquier persona, hasta tú”, dijo Polo Polo en diálogo con W Radio.



‘La primera rubia colombiana afro’

Sin embargo, esta vez quien protagonizó otra polémica en torno a las curules afro fue la modelo y creadora de contenido Elizabeth Loaiza.



Haciendo referencia al comentario de Polo Polo en el que este afirmó que cualquiera puede ser afro si se percibe de tal forma, la modelo publicó un tuit en el que aseguró que se autopercibe como afro desde siempre.



Loaiza preguntó quién podría darle el aval para considerarse como una persona afro.



“Yo me autopercibo afro desde siempre. ¿Quién me puede dar el aval? Hablo en serio”, escribió en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, su comentario fue aún más polémico, pues afirmó que le gustaría ser la primera mujer rubia afro en el país.



“¿Te imaginas la primera rubia colombiana afro? Solo me falta lo más hermoso que tienen y es el color!”, agregó.

Yo me auto percibo afro desde siempre. ¿Quién me puede dar el aval?.

Hablo en serio.



¿Te imaginas la primera rubia Colombiana, afro?.



Sólo me falta lo más hermoso que tienen y es el color!!!. — Elizabeth Loaiza J. 🕊 (@Eliloaiza) March 20, 2022

Su comentario causó rechazo en varios internautas teniendo en cuenta las características físicas de Loaiza, que no la conectan con la comunidad afro.



Algunos afirmaron que se trató de una publicación sarcástica, mientras que otros afirmaron que Loaiza desconoce la lucha del pueblo afro. Otros la tildaron incluso de racista.



“Llevar lo afro solamente a un color de piel, además de racista, es un pensamiento vacío” y “no solo el color, le falta el sufrimiento por lo que ellos han pasado, le falta el rechazo de la sociedad”, fueron solo algunos de los comentarios de quienes la criticaron.



“No te puedes asumir afro desde el privilegio”, fue otra de las críticas.

La reconocida modelo no se ha pronunciado más sobre el tema.

