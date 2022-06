Elizabeth Loaiza, modelo y activista, está a pocas semanas de dar a luz a Mía, que llegará a acompañar a la pequeña Sofía y a alegrar el hogar que tienen con Juan Pablo Benavides… Y la familia seguirá creciendo.



La caleña de 33 años aseguró a través de sus historias de Instagram que en un examen de sangre que se practicó el pasado lunes la enfermera le preguntó si se quería operar para no tener más hijos y su respuesta fue: “¿A son de qué? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Yo sí quiero más hijos y, de hecho, pienso quedar en embarazo durante la dieta y ella se quedó mirándome como raro (...) Eso les cuento, con mi esposo estamos pensando en quedar en embarazo de nuevo y durante la dieta ¡Ay, Dios mío!”, comentó.

La modelo es muy activa en su cuenta de Instagram y constantemente comparte detalles sobre su vida privada. Su embarazo no ha sido la excepción.



La más reciente publicación es una muy sensual producción con Benavides, realizada por @cebrakidsfotografia. “Me encanta saber que me tienes, que te tengo, que nos tenemos. Por tu paciencia, por las noches de locura y por todo el amor que me das, TE AMO cada día más” , escribió Loaiza e invitó a sus seguidores a elegir su foto favorita.

Desde que compartió con sus seguidores la noticia, en octubre de 2021, tanto ella como su pareja, Juan Benavides, han mostrado su emoción y felicidad, sobre todo tras pasar por duros momentos de salud que afectaron a la exreina de belleza, como el cáncer de útero y la lucha contra los biopolímeros.

"Eres un milagro de Dios, siempre tuvimos fe de que llegarías a nuestras vidas”, escribió la mujer de 32 años en la descripción del video en el que compartió imágenes de la ecografía que se realizó el pasado 4 de diciembre.



En historias de Instagram, Loaiza comentó que “después de haber pasado por 16 quimioterapias”, ella pudo haber perdido el útero o quedar estéril. Sin embargo, no fue así y ahora será mamá por segunda vez.



“Mamá, al saber que tenía cáncer, pudo haber decidido que le sacaran el útero, pero siempre soñó contigo y decidió someterse a las quimioterapias que fueran necesarias para lograr salvar tu casita”, añadió, escribiendo las palabras dedicadas a Mía, como decidieron nombrar a la bebé.

También, aprovechó para agradecer a su pareja y a su hija mayor, Sofía, por apoyarla en todo momento de su proceso con la enfermedad: “Ellos dos y Dios, fueron testigos de que yo sacaba fuerzas de donde no tenía y salía a sonreírles a todos ustedes”.



Loaiza superó esta enfermedad hace unos meses después de anunciar que la padecía el 12 de agosto de 2020. Aún recuerda lo duro que fue el proceso cuando comenzó el tratamiento para combatir el cáncer de útero en primer grado que le habían detectado.



En su momento, la modelo explicó aldiario 'El País’, de Cali, que le habían diagnosticado "cáncer de primer grado, que se produce por un embarazo molar hidatiforme completo. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo que está vacío, que no tiene información de ADN, se divide en dos, empieza a duplicarse y reproducirse anormalmente, eso genera unas células cancerígenas muy agresivas, que si no se tratan a tiempo hacen metástasis".





