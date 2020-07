Elizabeth Loaiza informó que perdió al bebé que estaba esperando

Tras una complicación médica, la modelo y empresaria caleña Elizabeth Loaiza dio a conocer que perdió al bebé que estaba esperando hace seis semanas.



A través de su cuenta de Instagram Loaiza dio a conocer la lamentable noticia a todos sus seguidores: “Les tengo una mala noticia, no soy de llorar, pero creo que voy a llorar. Todos los exámenes de salud salieron bien, pero cuando me hicieron la ecografía nos dimos cuenta que nunca se desarrolló el bebé”.



(Lea también: Madre dice que su bebé murió por 'mal de ojo' en suroriente de Cali).

La modelo contó que ahora deberá someterse a un procedimiento médico. “Ahora toca hacer como un aborto para quitar el saquito y retirar unos coágulos de sangre”, dijo Elizabeth.



“¿Qué llama la atención? Que el saquito no tiene una forma redonda y tradicionalmente los sacos de los embarazos son bien redondos. Lo segundo es que si nosotros tenemos un bebé de 7 semanas deberíamos verlo. No hay bebé. Solo se formó el saco”, se escucha decir en un Instagram TV al ginecólogo que atendió a Loaiza.

(Si nos lee desde la aplicación vea este video aquí).



A pesar de asegurar que estaba muy triste, pues tenía “un nudo en la garganta”, se mostró fuerte y expresó que había sido “la voluntad de Dios”.



También le mandó un mensaje de aliento a su novio, Juan Pablo, junto a la publicación donde dio la noticia: “Hay que tener fe, fortaleza y seguir intentándolo. @jpits888 te amo mi amor lindo. ¡Ya pronto Dios nos dará a nuestro bebé sano y fuerte!”.



En horas de la mañana del jueves 9 de julio, la modelo puso en sus redes una imagen con una oración a Dios, lo que preocupo mucho a sus seguidores.



Horas después contó lo que estaba sucediendo: “Me han preguntado muy preocupados que qué ha pasado. Antes de tener a mi hija: Ana Sofía, la primera vez que quedé en embarazo, perdí el bebé. Creo que tengo la matriz súper débil. Después de eso, nació Sofi. No había vuelto a estar en embarazo hasta ahora, que tuve una amenaza de aborto”.



Para ese entonces la empresaria dijo que había tenido que estar acostada y que no podía caminar, después de haber ido al baño y percatarse de que tenía unas "manchitas de sangre".



“He estado súper triste acá en la cama. Me arrodillé, aunque no me dejan, y he estado orándole a Dios. Le pedí que fuera su voluntad”, relató en otro video de Instagram TV.



(Le puede interesar: Habrá matrimonio, tras ganarle batalla al virus y dar a luz a su bebé).

(Si nos lee desde la aplicación vea este video aquí).



El pasado 21 de junio la pareja dio a conocer la noticia del embarazo a través de sus redes sociales.



La modelo reveló que hace un tiempo estaban buscando crecer la familia, pero las cosas no se les daban, hasta que finalmente, una de las pruebas de embarazo salió positiva. Su novio le pidió que se realizara otra prueba (que también salió positiva) para confirmar y no ilusionarse en vano.



(Le puede interesar: Bebé de dos horas de nacida fue encontrada en un arroyo de Soledad).

(Si nos lee desde la aplicación vea esta fotografía aquí).



Elizabeth mostró a través de sus historias la primera ecografía que se realizó a las 5 semanas de embarazo.



(Lea también: Tras 21 días, madre sale del coma por covid-19 y conoce a su bebé).



TENDENCIAS EL TIEMPO