Elizabeth Loaiza promueve ley para prohibir los biopolímeros

La modelo Elizabeth Loaiza suele ser tendencia en redes sociales con inusitada frecuencia. En esta ocasión, el nombre de ella apareció debido a un singular proyecto que radicó en el Congreso.

Vale recordar que no es la primera vez que ingresa en algún aspecto del ‘ruedo político’. Hace dos años aspiró al Concejo de Bogotá, sin embargo, no pudo entrar.



Pues bien, esta nueva ‘cruzada política’ no es de forma tan directa. Ella promovió un proyecto de ley con el cual se busca prohibir los biopolímeros en el país.

Colombia sin biopolímeros

Elizabeth Loaiza mostró, hace unos días, las dificultades que sufrió por los biopolímeros en los glúteos. Desde un centro hospitalario, ella narró el calvario que ha vivido a raíz de la sustancia, utilizada en un procedimiento estético.



“Los biopolímeros son una bomba de tiempo que no perdonan edad, raza o color. A tod@s les llegará su hora de hacer estragos en lo estético y en la salud”, indicó por medio de su cuenta de Instagram.



Y, si bien logró extraer “ese veneno” de su cuerpo, la modelo busca que la sustancia deje de utilizarse en las cirugías y, sobre todo, que se atienda a las víctimas de biopolímeros.



Fue por ello que radicó el proyecto ‘Colombia sin biopolímeros’.

Elizabeth estuvo pendiente del trámite. Foto: Instagram: @elizabethloaiza

Según ha dicho en redes sociales, su propósito principal es “incluir en el plan obligatorio de salud la atención de las víctimas de biopolímeros”.



“Todos los congresistas son invitados a apoyar esta noble causa que afecta hoy en día la salud física y emocional de millones de personas”, indicó.



Añadió que el proyecto, que pasó este martes a las instancias del Congreso, no tiene “color ni partido político”.



Por medio de redes sociales, Elizabeth ha mostrado el proceso con el cual logró gestarse esta iniciativa. Dijo que, desde marzo del año pasado, empezó a “tocar puertas” para reunir un equipo de trabajo con el cual impulsar y promover la salida de los biopolímeros.



“Espero hagamos historia en el mundo, siendo el primer país en prohibir y penalizar la aplicación de los Biopolímeros”, enfatizó.

El drama de las celebridades con la sustancia

Elizabeth Loaiza no ha sido la única personalidad colombiana que sufrió a raíz de la inyección de biopolímeros en su cuerpo.



En julio de 2020, Lina Tejeiro se sometió a una cirugía de emergencia con el fin de extraerse los biopolímeros. Llevaba seis años con esa sustancia en su cuerpo.



Esto mismo tuvo que hacerlo la ‘influencer’ Yina Calderón, a quien los biopolímeros en los glúteos empezaron a afectarle.



En el caso de Natalia París, según un artículo de este medio, utilizaron sin su consentimiento los biopolímeros en su rostro. Logró retirarlos a tiempo antes de que el daño fuera mayor –ella detecto, tras el procedimiento, una “bola rara” en su cara–.

Natalia París también sufrió por los biopolímeros. Foto: Instagram: @nataliaparismodel

Probablemente uno de los casos más reconocidos (y a la vez lamentables) es el de Jessica Cediel. La modelo y presentadora se sometió a una operación de glúteos en 2009, sin embargo, desde ese momento hasta la actualidad se ha hecho al menos cuatro cirugías para corregir el daño hecho por la sustancia.



Vale decir que, según reseñan varios medios especializados, Cediel creyó que el procedimiento se lo habían hecho con ácido hialurónico.

Jessica Cediel vivió complicaciones de salud por los biopolímeros. Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Para miles de internautas, el proyecto radicado por Elizabeth Loaiza serviría para revertir las dificultades que han sufrido tanto ella como otros nombres reconocidos del mundo del entretenimiento.

