La canción Bzrp Music Sessions #53 de Shakira junto con el famoso productor argentino Bizarrap se ha vuelto una tendencia global, pues la letra del sencillo es una fuerte tiradera contra el ex futbolista Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Varios famosos han reaccionado a este tema incluida la modelo Elizabeth Loaiza.

Esta canción en redes sociales ha generado un gran debate, pues hay personas que apoyan a Shakira al hablar de su relación tan abiertamente y otros la critican al asegurar que la barranquillera sigue dolida por la infidelidad de su ex pareja.



Una de las famosas colombianas que apoyó a la intérprete de ‘Monotonía’ fue Elizabeth Loaiza, quien habló de la polémica y la comparó con una experiencia personal de ella. En su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en la que se podía ver la cicatriz que le dejó el retiro de los biopolímeros en sus glúteos y la acompañó con un emotivo mensaje.



“Shakira estrenó canción, dejando ver la cicatriz que dejó su desamor. Yo estrené celular y me tomé esta foto para dejarles ver la cicatriz que dejó el retiro de biopolímeros de mi cola”, escribió al inicio de su publicación.



Asimismo, aseguró que hay situaciones en la vida que dejan cicatriz, pero lo importante es aprender de ellas y seguir adelante.



“A veces tenemos que luchar con dolores y cicatrices por haber tomado malas decisiones en nuestras vidas. Pero, de todo se aprende y lo que no te mata te hace más fuerte. Así como ella pudo terminar con Piqué, así mismo todos debemos dejar a un lado lo que nos hace daño y sacar fuerzas de donde sea para terminar con eso”, afirmó.



Además, comentó que el dolor no dura para siempre, pues muy seguramente Shakira encuentre un nuevo amor y en el caso de Elizabeth unas nuevas nalgas.



“Pronto Shakira tendrá un nuevo amor y yo tendré unas nuevas nalgas, porque me harán reconstrucción el próximo mes. Las cicatrices jamás se borrarán pero nos recordarán que podemos con todo y un poco más ¡Somos más fuertes de lo que creemos!!!”, aseguró.



Por último, Loaiza comentó que lo más importante es levantar la cabeza cuando se está pasando por un momento difícil y ayudar a las demás personas que pasen por un momento similar. Así como ella que seguirá ayudando a las víctimas de los biopolímeros y evitando que más mujeres caigan en manos de personas irresponsables.



“Seguiré con mi campaña @niunamasconbiopolimeros para ayudar a todas las víctimas por medio del proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República”, concluyó.

