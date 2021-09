‘Sentándose en los huesitos’: Elizabeth Loaiza tras retiro de biopolímeros

Elizabeth Loaiza se sometió a una cirugía estética hace varios años, en la cual le aplicaron biopolímeros en los glúteos. No obstante, ha tenido que afrontar nuevas intervenciones quirúrgicas para extraer estos componentes de silicona de su cuerpo, pues estaban afectando su salud.



La modelo representó a Colombia en el certamen de belleza ‘Miss Mundo 2006’. También es recordada por su participación en ‘El Desafío’, programa de supervivencia emitido por el canal ‘Caracol’.

A finales de agosto de 2021, la mujer pasó por el quirófano y les dio un parte de tranquilidad a sus más de 2.2 millones de seguidores en Instagram. No presentó complicaciones en el procedimiento; solo estuvo interna unos pocos días en la clínica.



“Fui víctima hace muchos años de la aplicación de los biopolímeros y quiero ser un referente para que no se sigan aplicando estas sustancias. Lo único que deseo es generar conciencia y dejar un legado”, escribió la modelo, de 39 años, en una publicación.

Elizabeth completa más de tres semanas de recuperación. Hace algunos días realizó en redes la dinámica de ‘Hazme una pregunta’. Varios internautas aprovecharon para indagar sobre su estado: “¿En cuánto tiempo te pudiste sentar luego de la cirugía?”, le preguntaron.



Al respecto, la caleña aseguró que logró sentarse 21 días después de la extracción de los biopolímeros. “No duele la cirugía, pero sí duele la cola porque uno queda sentándose como en los huesitos. Es una sensación rara, pero vamos mejorando”, comentó en un video.

Asimismo, otro seguidor la cuestionó sobre cuándo les va a mostrar el estado actual de sus glúteos. Sin embargo, ella ha dicho que todavía no es el momento adecuado por las cicatrices que tiene.



“Se asustan si les muestro cómo está mi cola. Tuvieron que abrir todo, desde las caderas hasta arriba. Entonces, tiene muchos puntos y huequitos como hacia adentro”, dijo.

En paralelo con estos mensajes, hay otras personas que la critican por no “trabajar en el amor propio” y operarse, según ellos, para seguir estándares de belleza. “Uno mismo se busca sus males”, se lee en un chat que la modelo subió a sus historias de Instagram. Ante dicha crítica, ella ha precisado que no tenía conocimiento del peligro que representaba la silicona.



“Hace 20 años nadie sabía que esto iba a suceder, incluso en el 2014 que me los pusieron a mí, me dijeron que era una sustancia que se absorbía. No podemos culpar a quienes tienen este veneno en su cuerpo”, puntualizó la mujer como respuesta al mensaje.

Loaiza ha respondido a las críticas de algunos de sus seguidores. Foto: Captura de pantalla - Instagram: @elizabethloaiza

Producto de su experiencia con los componentes de silicona inyectados en su cuerpo, Elizabeth lidera en la actualidad ‘Colombia sin biopolímeros’, proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República. Según lo comentado en sus redes sociales, si el proyecto es aprobado, se prohibiría y penalizaría la aplicación de la sustancia en el país.



Sin embargo, ella ha dejado claro que la discusión de esta iniciativa en el Legislativo podría demorar hasta dos años.

