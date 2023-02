Elizabeth Loaiza es una de las modelos más reconocidas del país. Su rostro ha aparecido en las portadas de revista y en marcas del más alto prestigio, por lo que ha logrado posicionar su imagen entre las audiencias generando una gran comunidad digital que hoy alcanza los 2,1 millones de seguidores en Instagram.



Recientemente, la empresaria logró despertar el interés de los internautas al haber revelado que un famoso político colombiano presuntamente le habría ofrecido dinero por mantener relaciones sexuales con ella. Así lo expresó en una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’ de Canal Uno, donde dio los detalles de este hecho.

Según dijo, esta persona le habría ofrecido cerca de dos mil millones de pesos o una casa en cualquier lugar de Colombia con todas las comodidades. La caleña aseguró que no aceptó porque eso le habría provocado la perdida de su “dignidad, que es lo más valioso que puede tener una persona”.



Si bien no dijo el nombre del hombre que le faltó al respeto, sí expresó que es un individuo que hoy es una de las caras más reconocidas de la política nacional, por lo que su identidad ha despertado la imaginación de miles de internautas que, sorprendidos, empezaron a especular sobre el tema.



“Me decía: ‘La tienes de oro o qué ¿por qué no aceptas?’ Dos mil millones de pesos me ofreció o una casa donde quisiera con helicóptero dentro de la casa (...) para el que te los está dando no es nada, pero para ti es tu dignidad. Al otro día me hubiera sentido mal y no voy a decir el nombre de quien fue (sic)”, expresó Loaiza.



“Tengo que enseñar sobre la responsabilidad con todo, con sus actos y sus acciones en la vida. Yo creo que todo empieza por casa”. concluyó.



