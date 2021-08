Elizabeth Loaiza se someterá a cirugía por biopolímeros

La modelo Elizabeth Loaiza reveló que se someterá a una cirugía por biopolímeros. Ella había contado el año pasado que se los inyectó en la parte superior de sus gluteos para generar un efecto estético en esa zona del cuerpo.

Pese a que en ese momento relató que su caso no es tan grave porque le aplicaron "poca sustancia", esta semana contó detalles sobre la nueva operación a través de las historias de su cuenta de Instagram.



"Mi operación será grandota, realmente la cirugía cerrada no sirve para nada", respondió a un cuestionamiento de uno de sus seguidores. Y agregó: "Mi mamá me rogó mil veces que no me pusiera nada en la colita y eso me pasa por no hacer caso".

La mujer es una de las modelos más reconocidas en la actualidad en el país. Este año fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con 136,2 millones de pesos por publicidad engañosa.



