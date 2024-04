Elizabeth Gutiérrez confirmó el fin de su matrimonio con William Levy: ‘No pude dar más’

William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantuvieron una relación amorosa por más de 20 años. Producto de su unión, dieron fruto a sus dos hijos, Christopher y Kailey.

Por varios años, la pareja conformada por Elizabeth Gutiérrez y William Levy fue considerada como una de las relaciones más estables en el mundo del entretenimiento; sin embargo, desde hace varios meses crecieron los rumores de una separación entre los famosos mexicanos.

La actriz aseguró que tras muchos intentos de arreglar sus diferencias y continuar con su matrimonio, decidieron ponerle punto final a la relación, que ha tenido varias intermitencias en los últimos años.

Recientemente, Elizabeth Gutiérrez, en una entrevista que tuvo con la revista ¡Hola!, reveló que ya no vive con el reconocido actor, asegurando que ella se mudó a un apartamento con su hija y William Levy se quedó en su casa con su hijo Christopher.

Gutiérrez no reveló un motivo en particular sobre la separación, pero sí un gran énfasis en que dio lo mejor de sí para que la relación continuara, pero al final decidió que era momento de hacer un alto en el camino y tomar nuevos rumbos.

“Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento pienso que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor”, dijo la actriz.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto, que fue el amor de mi vida (...) Todo el mundo apostaba por nuestra familia. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo”, agregó, sin dar mayores detalles de la separación, pero fue clara resaltando lo que no debe faltar en un matrimonio: “Creo que una relación está basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal”.

Vale la pena mencionar que en repetidas oportunidades los famosos han anunciado su separación, pero siempre volvieron. En esta ocasión y según las declaraciones realizadas por Elizabeth Gutiérrez a la revista ¡Hola!, la ruptura no tendría vuelta atrás.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

