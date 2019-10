Eiza González, el florecer mexicano en Hollywood

Natural de Caborca, en el estado de Sonora, esta mexicana nació hace 29 años, el 30 de enero de 1990, y es hija de la modelo y empresaria Glenda Reyna, quien, además de ejercer como madre, la ha acompañado en su carrera profesional como mánager.

Como gran parte de los mexicanos y latinoamericanos, Eiza González se crió a la sombra de las telenovelas y las omnipresentes cadenas de televisión americanas. Fue precisamente en el Centro de Educación Artística de una de ellas, Televisa, en Ciudad de México, donde comenzó su formación artística. La actriz pasó por momentos difíciles en su infancia, especialmente cuando perdió a su padre, Carlos González, debido a un accidente, cuando ella tenía 12 años.



Siendo casi adolescente, fue diagnosticada con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, algo que consiguió encauzar, según indicaba ella misma, gracias a la interpretación.



Antes de finalizar su formación en la escuela de Televisa, con 16 años, fue elegida protagonista de la serie juvenil Lola, érase una vez. La serie fue un éxito en su país natal y otros países de América Latina.

En esta serie también dio rienda suelta a sus aptitudes vocales e inició a la vez su carrera musical, que continuó compaginando con la actuación. En 2009 grabó su primer trabajo en solitario denominado Contracorriente.



La actriz, que sobresale en la última entrega de la saga de The fast and the furious, contó a la revista Coveteur que, siendo joven, tuvo que hacer frente al acoso escolar. “Ya sabes lo brutales que pueden ser las personas con los niños estrella”, confesó sobre este asunto personal en la época que protagonizaba Lola, érase una vez.



Para superar estos episodios y mantener el equilibrio y la salud psicológica, González recurrió a terapia. “La terapia es algo superimportante para mí”, dijo al mismo medio.

El salto a Hollywood

Después de trabajar en otras telenovelas y series, como Sueña conmigo, de producción argentina, o la mexicana Amores verdaderos, en 2013 decidió conquistar Hollywood.



“Soy mexicana, nací en México y estoy absolutamente orgullosa de quien soy. Pero cuando es usado en mi contra, entro en una crisis de identidad”, dijo la actriz sobre algunas de las dificultades a las que se ha enfrentado por su nacionalidad.



Desde su llegada a Los Ángeles, González ha aparecido en diversas películas como Jem and the Holograms, Baby Driver, Welcome to Marwen y The Fast and the Furious presents: Hobbs and Shaw. Y acaba de estrenar Paradise Hills, en la que comparte cartel con Emma Roberts.

Elton John llama a Michael Jackson ‘mentalmente enfermo’ en sus memorias

El diario británico Daily Mail publica por entregas las memorias del cantante Elton John antes de su salida a librerías. El cantante describe su relación con el fallecido Michael Jackson, con quien tuvo buena amistad al inicio de su carrera. “Lo conocí cuando tenía 13 o 14 años”, escribe. “Era el niño más adorable que se pueda imaginar.



Pero en algún momento de los siguientes años, empezó a secuestrarse a sí mismo del mundo que lo rodeaba”. Y agrega: “Creo que estaba de verdad mentalmente enfermo, era molesto estar a su lado”. Recordando una fiesta a la que invitó a Michael, dice que desapareció y lo halló con el hijo del ama de llaves. “Por algún motivo no soportaba la presencia de adultos”.

Tina Turner: poco convencional vida de jubilada

La incomparable voz, conciertos y canciones de la estadounidense Tina Turner la convirtieron en un ícono de la música pop de los 80 y 90. Pero hace 10 años, la artista dijo adiós. Hoy vive lejos de los escenarios, en un inmenso castillo a orillas del lago Zúrich, en Suiza. Se estima que cuenta con una fortuna de $US 227 millones. Una suculenta cifra que le costó sangre, sudor y lágrimas.

¿Quién es la nueva pareja de Liam Hemsworth?

Luego de dos meses de separarse de Miley Cyrus, al actor se lo ha visto de la mano de su compatriota, la actriz Maddison Brown, de 22 años, quien ha participado en el reciente reencauche de la legendaria serie Dinastía y en Strangerland junto a Nicole Kidman. Ambos, Liam y Maddison, han sido fotografiados en actitud cariñosa paseando juntos por las calles de Nueva York. Esta es la primera vez que se ve al australiano con un nuevo amor tras su sonada ruptura el pasado mes de agosto con la exchica Disney. El actor anunciaba entonces su divorcio con un escueto mensaje en sus redes.

