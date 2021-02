Élite sí tendrá quinta temporada: conozca a sus nuevos actores

La serie española, ‘Élite’, se ha convertido en todo un éxito mundial desde su lanzamiento en el 2018.

En la primera temporada, la trama giró en torno a la muerte de una de las alumnas de ‘Las Encinas’, colegio exclusivo para los más adinerados. De ahí en adelante, la producción tomó otros rumbos y nuevos personajes fueron añadidos.



(Lea también: Estas son las películas y series que llegan en marzo a Netflix).



Hasta el momento, hay tres temporadas disponibles en Netflix. Sin embargo, para el estreno de la cuarta, se anunció la salida de varios miembros del cast que eran amados por los fanáticos.



Danna Paola, quien interpretaba a Lucrecia, y Ester Expósito, actriz que personificó a Carla, fueron dos de esas personalidades que dejaron la serie.



Aún así, nuevas caras se sumaron al reparto en reemplazo de quienes se fueron: Pol Granch, Manu Rios, Martina Cariddi y Carla Diaz.

¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea aquí la publicación.



(Le puede interesar: Estrellas de cine que pasaron de la gloria al olvido).



Hace más de seis meses Netflix anunció el estreno de esta temporada y, desde entonces, el misterio en torno a la trama y la fecha de lanzamiento ha crecido cada vez más.



Este 25 de febrero, en medio de la espera, la plataforma de entretenimiento reveló que fue confirmada una quinta temporada.

¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea aquí la publicación.



Los fanáticos no contuvieron su alegría, sobretodo porque dos actores más se unieron a la serie: André Lamoglia y Valentina Zenere.



André es un actor de 23 años, quien es muy conocido en su natal Brasil por haber interpretado a Rafael Smor en ‘Juacas’, producción de Disney.



Además, participó en ‘Bia’, serie que fue transmitida en toda Latinoamérica, como parte del elenco principal de la segunda temporada.



(Continúe leyendo: ¿Por qué la serie 'The Walking Dead' no se muere?).

¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea aquí la publicación.



Por su parte, Valentina Zanere es una argentina que desde muy pequeña debutó en la televisión. A los 13 años participó en ‘Casi Ángeles’ y luego en ‘Aliados’. Ambas son producciones muy famosas en su país.



En 2016 su fama alcanzó un nivel internacional cuando interpretó a la antagonista en ‘Soy Luna’, de Disney.

¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea aquí la publicación.



Por ahora no se conocen más detalles acerca del estreno de las dos temporadas que vienen en camino. Tampoco se sabe si la quinta será la última o todavía queda ‘Élite' para rato.



(Siga leyendo: La actriz española Victoria Abril está en contra de las vacunas).



Tendencias EL TIEMPO.