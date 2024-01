Elisabeth Fritzl, la joven encerrada 24 años por su padre; su captor saldría de prisión

En 2009 fue capturado Josef Fritzl en Austria, luego de que se conociera la desgarradora historia de su hija, a la cual tuvo encerrada en su sótano durante 24 años para convertirla en su esclava sexual. Debido a los constantes abusos que la joven sufrió, tuvo siete hijos de su propio padre.



El hombre fue condenado a cadena perpetua durante ese año, luego de que admitiera ante el juez que había mantenido a su descendiente aislada del mundo exterior en uno de los lugares de su hogar que estaba ubicado en Amsteten.

El también llamado ‘Monstruo del incesto austríaco’ realizó una estrategia para que Elisabeth Fritzl, quien en ese entonces tenía 18 años, le ayudara a instalar una puerta en el sótano, para posteriormente dejarla inconsciente con la ayuda de una toalla empapada de éter, de acuerdo con ‘Daily Mail’.



Ante las preguntas de la familia sobre el paradero de la joven, el hombre engañó a la madre de la chica y a la Policía, declarando que ella había huido de su casa para unirse a una secta.



Según explica el medio citado anteriormente, la esposa de Josef Fritzl se encargó de criar a tres de los hijos que Elisabeth Fritzl tuvo como resultado de los abusos sexuales. La mujer no sospechó porque el sujeto le mintió a su esposa diciéndole que su hija había dejado abandonados a sus descendientes en la puerta donde ellos vivían debido a que no podía cuidar de los pequeños.



La superviviente del secuestro por parte de su padre logró escapar a sus 42 años del sótano de su casa, luego de que uno de sus hijos cayera inconsciente y su secuestrador accediera a buscar asistencia médica para el pequeño. Elisabeth le contó todo al personal médico para que la policía pudiera ayudarla.

Josef Fritzl podría ser liberado

El ‘Monstruo del incesto austríaco’, quien actualmente tiene 88 años, podría optar por la libertad condicional este 2024, apoyándose de un informe psiquiátrico que defiende que su estado mental ya no presenta un peligro para sus antiguas víctimas ni para la sociedad, según ‘Mirror’.



En junio de 2022, Josef Fritzl intentó conseguir su libertad, pero no la pudo obtener porque los jueces le habían cancelado el traslado a una cárcel normal, por lo que el Tribunal Superior de Austria bloqueó su apelación y se le dictaminó que debía permanecer en la prisión de alta seguridad.



Cabe recalcar que los informes explican que el hombre actualmente sufre de demencia, por lo que está en una prisión de alta seguridad para delincuentes con enfermedades mentales.



De acuerdo con ‘Mirror’, Heidi Kanster es una experta en psiquiatría que lleva analizando el caso del secuestrador desde hace un año y dijo que los resultados revelaban que el sujeto ya no era peligroso para el país y podría ser transferido por el sistema penitenciario normal como un primer paso para su liberación.



Mientras que la abogada de ‘El monstruo del incesto austríaco’ le expresó al periódico ‘Kronen Zeitung’ lo siguiente: “Ya estoy en el proceso de obtener la libertad condicional para él. Si se aprueba la solicitud, me gustaría asegurarme de conseguirle un lugar en un hogar para personas frágiles”.

