El pasado viernes hubo otra tensionante noche de eliminación en el reality de dobles de la canción más famoso de Colombia, ‘Yo me llamo’.



Además de lo que implica ese momento, hubo otro que le inyectó más emoción a la noche, pues la diva de Colombia, Amparo Grisales, no estuvo de acuerdo en que dos de los tres concursantes fueran eliminados.



La diva hasta tildó de ‘lambones’ a sus dos compañeros en el jurado, César Escola y Pipe Bueno.

En el show de la noche se presentaron varios de los artistas que continúan formándose en la escuela de ‘Yo me llamo’ y algunos pudieron salvarse para continuar en el show, no obstante, tres no corrieron con la misma suerte.



Primero, fue la oportunidad de la diva para escoger cuál artista no seguiría en la competencia. Esta vez la actriz escogió al cantante de música urbana ‘Blessd’, al que en su presentación criticó diciéndole que su presentación había estado aburrida, decisión que no compartieron sus compañeros.



Esta resultó una decisión controversial, puesto que nadie pensó en que el artista sería eliminado tras recibir un mensaje de apoyo por parte del cantante original, el cual hizo que ‘el doble’ se emocionara hasta las lágrimas.



Luego, vino la decisión de Escola, quien, a su concepto, no se llamaba la artista que interpretó a la colombiana Petrona Martínez.



(Le puede interesar: El actor Hugh Jackman y Deborra-Lee se separan tras casi 30 años de matrimonio)

Esta decisión también molestó a la actriz, puesto que durante la presentación de la hija de Petrona Martínez hubo emociones en el set al asegurar que ella no sabe ni leer ni escribir, pero que trata de emocionar al público, al igual que lo hizo si mamá.



La decisión también tomó por sorpresa a la diva, ya que en la presentación de Petrona la elogiaron diciéndole que se le veía más confiada y con una actitud retadora.



“Me voy feliz y contenta porque es el mejor homenaje que le he podido hacer a mi mamá”, dijo la hija de Petrona Martínez al despedirse del show y de sus compañeros.



Por último, fue Pipe Bueno, el juez que dio el último veredicto de la noche, quien escogió a la doble de la cantante Lucha Villa, para lo que Amparo Grisales no estuvo de acuerdo con la decisión y mostró su inconformismo moviendo su cabeza evidenciando un ‘no’ rotundo.



En la presentación de la artista, Amparo se mostró molesta con los comentarios de sus compañeros y hasta se levantó de su silla por unos segundos.



(Lea más: Ricardo Lozano, 'Alerta', se llevó un susto cuando iba en las calles de Madrid, España)



Cuando Lucha Villa estaba despidiéndose de sus compañeros, Amparo, al igual que el público, coreó el nombre de ‘Lucha, Lucha’ y se levantó de su silla, moviendo la cabeza haciendo la señal de ‘no’ y mencionó que todos los artistas que quedan debían estudiar para poder continuar en el show.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

‘Yo Me Llamo Alejandra Guzmán’ se retira de la competencia: ‘por problemas familiares’

¿Por qué el maestro Escola de 'Yo me llamo' se autodenomina 'el Rey del hojaldre'?

¿Las ha tenido? Estas son las 5 pesadillas más frecuentes y lo que significan