Eliminación en 'Yo me llamo': estos 3 dobles le dijeron adiós a la escuela de imitación

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En la sexta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.



El capítulo 53 de la competencia, es uno de los más exigentes, pues son tres imitadores los que abandonan la Escuela de Yo Me Llamo, al no haber logrado la evolución necesaria para permanecer en el programa.

¿Quiénes fueron los participantes que le dijeron adiós a ‘Yo me llamo’?

En el show de la noche, se presentaron los imitadores de Alci Acosta, Diomedes Díaz, Kany García, Raphael, Héctor Lavoe, Luis Miguel, Gilberto Santa Rosa, Alejandra Guzmán, Elvis Crespo, Celia Cruz, Bad Bunny y Joan Sebastián, de los doce participantes solo nueve continuarán su historia en el programa de imitación.

El primer turno de escoger el imitador que saldría fue para Pipe Bueno, el cantante eliminó a ‘Yo me llamo Raphael’, quien de inmediato recibió abrazos de sus compañeros.



“Primero quiero agradecer al excelente jurado, me le medí a esto con todo el corazón, con todo el ánimo solamente para rendirle un tributo a Raphael, quiero agradecer a mis padres por apoyarme en este reto”, dijo el imitador al abandonar la competencia.

Luego, Amparo Grisales escogió a ‘Yo me llamo Diomedes Díaz’. El imitador recibió la noticia de la mejor manera, pues dijo: “esto es un triunfo más en mi vida, el más grande que he tenido, le dedicó esto a toda mi familia, el abrazo más grande del mundo”.

Y finalmente, el maestro César Escola eliminó al imitador de Joan Sebastián, quien, también, recibió los abrazos de sus compañeros, y se fue en medio de aplausos.



Para iniciar el séptimo ciclo de la competencia, solo quedan 18 imitadores, quienes continúan preparándose para convertirse en el ‘doble exacto’ de sus cantantes favoritos.

