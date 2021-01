Elijah Wood cumple 40 sin olvidar ‘El señor de los anillos’

A sus espaldas tiene más de tres décadas de carrera, desde que hiciera su primera aparición cinematográfica con un breve papel en la segunda entrega de 'Back to the Future', pero es imposible no recordar a Elijah Wood como el célebre Frodo Bolsón de la trilogía 'El señor de los anillos', dirigida por Peter Jackson.

“Mi filosofía siempre ha sido intentar ponerme en papeles y películas diferentes. Eso se intensificó después de 'El señor de los anillos' porque era muy grande, pero es algo en lo que siempre he creído: querer cambiar las percepciones de la gente y desafiarme a mí mismo como actor”, decía el actor estadounidense años después del fenómeno que supuso la adaptación de la novela de J. R. R. Tolkien.



Y, aunque volvió al personaje más importante de su carrera con una breve aparición en la primera entrega de 'El Hobbit', la otra trilogía del universo Tolkien dirigida por Peter Jackson, a lo largo de su carrera Elijah Wood ha interpretado papeles en películas de todos los géneros, tanto en cine como en televisión, y en los últimos años ha prestado su voz a numerosas producciones de ficción y videojuegos. Una de las últimas ha sido 'I don’t feel at home in this world anymore', película de Netflix estrenada y galardonada en el Festival de Sundance de 2017 y en cuyo rodaje el actor conoció a su actual pareja, la productora de cine danesa Mette-Marie Kongsved, con la que hace apenas un año tuvo a su primer hijo.



Talento precoz

“No cambiaré y mi perspectiva no cambiará. Quiero continuar mi vida como la vivo, y no voy a dejar que nada me impida hacer eso. No se trata solo de actuar. Hay mucho más en la vida que Hollywood”, dice el actor, quien lleva una vida muy discreta en comparación con otras estrellas del celuloide.



Elijah Jordan Wood nació el 28 de enero de 1981 en Cedar Rapids, Iowa (Estados Unidos), y es el segundo de Debbie y Warren Wood. Viendo las dotes de Elijah para la actuación, que pronto comenzó a tener trabajos en televisión y videos musicales, la familia se trasladó a Los Ángeles, donde el actor debutó en la gran pantalla con un pequeño papel en 'Back to the Future II' en 1989.



Su primer papel importante lo obtuvo en el drama histórico 'Avalon' (1990), tras el que le llovieron las ofertas y se convirtió en uno de los actores infantiles más solicitados, participando en películas como 'Paradise' (1991), 'Radio Flyer' (1992) –por la que ganó el premio Young Artist al actor principal joven–, 'The Good Son' (1993), junto a Macauly Culkin, o 'North' (1994). Después de protagonizar la versión cinematográfica de 'Flipper' (1996), Elijah Wood se puso a las órdenes de Ang Lee en 'The Ice Storm' (1997) dando un salto en su carrera y dejando atrás al niño actor para participar en proyectos como 'Deep Impact' (1998) o 'The Faculty' (1998).



'El señor de los anillos' le trajo el papel más importante de su carrera –premiado junto al resto del reparto de la trilogía por el Sindicato de Actores– y ahora que se prepara una ambiciosa adaptación televisiva del universo Tolkien para Amazon Prime Video, el propio Elijah Wood no ha descartado su participación en la serie.



“Si hay un escenario donde eso (volver como Frodo) tiene sentido y es orgánico, mi respuesta es sí. Mira, cualquier excusa para volver a Nueva Zelanda a trabajar en algo, estoy a favor”, afirmaba a la publicación 'Indiewire', dejando la puerta abierta a su aparición en la serie, si bien la trama discurrirá en principio en una cronología anterior a la historia de 'El señor de los anillos'.



Poseedor de uno de los anillos empleados en el rodaje de la trilogía, el actor tiene difícil dejar atrás el papel del célebre ‘hobbit’ –que él mismo considera el mejor de su carrera–, aunque después del éxito de la superproducción participó en un buen número de películas totalmente alejadas del mundo de fantasía. Entre ellas, los 'thrillers' 'Los crímenes de Oxford' (2008), 'Grand Piano' (2013) y 'Open Windows', coproducciones dirigidas por los directores españoles Álex de la Iglesia, Eugenio Mira y Nacho Vigalondo, respectivamente.



“El cine de género es inabarcable y como actor te ofrece muchas cosas”, afirmaba el actor en la presentación de 'Grand Piano' en el Festival de Sitges (España), donde se declaró “fan del cine de género en su sentido más amplio, no solo del terror o el fantástico”, y reconoció que en ese tipo de cine es donde ha encontrado los mayores retos de su carrera. Una trayectoria en la que destacan papeles como los que interpretó en las películas 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' (2004), 'Sin City' (2005), 'Green Street and Everything is Illuminated' (2005).



MIRIAM SOTO

EFE Reportajes