La pequeña 'Elif', conocida por la novela turca que se transmitió en Colombia, ha mostrado cambios sorprendentes e impactantes en su vida, aspecto físico y crecimiento profesional.



'Elif' relata la historia de una mujer llamada ‘Melek’ que trabajaba como empleada de servicio en la casa de la familia adinerada, ‘Emiroğlu’. Pero ella se enamora de ‘Kenan’, el hijo de una malvada mujer que les hizo la vida imposible.

Al pasar el tiempo, ‘Kenan’ también se sintió atraído por ‘Melek’ y juntos se enamoraron. Sin embargo, la madre de Kenan siempre se opuso a su romance, ya que sus vidas iban en sentidos diferentes, pues ‘Melek’ era pobre y ‘Kenan’, en cambio, tenía mucho dinero. Dado eso, la mujer decidió alejar a ‘Melek’, quien estaba esperando un bebé.



‘Kenan’ nunca supo del embarazo de ‘Melek’, y en ese transcurso de sufrimiento por la separación, nació ‘Elif’.



Pasaron los años y ‘Kenan’ se casó con otra mujer, mientras que ‘Melek’ comenzó una relación con ‘Veysel’, un hombre peligroso que quería vender a ‘Elif’. A partir de ahí se dieron una serie de acontecimientos por los que debió pasar la pequeña protagonista.



Ella se robó el corazón de todos los televidentes, gracias a su personaje que siempre inspiró una niña dulce y valiente.

El primer paso en su carrera

‘Elif’ fue interpretada por Isabella Damla Güvenilir, quien actualmente tiene 13 años. Su cambio ha sido bastante notorio, pues cuando estuvo en la novela turca apenas tenía cinco años.



Isabella fue nominada a los premios ‘Latina TV Turkish Awards’ en 2017 en las categorías ‘Mejor actor infantil’ y ‘Personaje más inspirador’, siendo galardonada en ambas.



Güvenilir nació el 18 de enero de 2009 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. A sus cinco años de edad fue de visita a Turquía para ver a su familia.



En ese viaje su vida cambió: en una fiesta de matrimonio de su tío en Estambul, un productor de televisión la vio como la actriz que había estado buscando, por lo que le propuso ser la protagonista de la novela ‘Elif’.



Al aceptar, ella y su familia tuvieron que trasladarse del todo a Turquía para dar inicio a su carrera en el mundo de la televisión.



“La verdad que fue una gran suerte, fue algo que nunca me imaginé. Realmente estoy muy feliz porque ni de chiquita me lo imaginé”, expresó Isabella en una entrevista para el medio ‘Telefe’.



Pero ‘Elif’ fue apenas su primer paso, la pequeña adolescente también participó en la serie ‘Baharı Beklerken’ con su personaje ‘Bahar’ y se encuentra en casting para ganarse otra serie de papeles.



De igual manera, Isabella es muy activa en sus redes sociales y en su canal de YouTube, ‘Pokito TV’, en el cual cuenta con 200.000 suscriptores que disfrutan de todas las actividades y curiosidades que sube la actriz.

En 'Elif', Isabella tuvo que aprender a llorar porque su personalidad es muy diferente al personaje. Foto: Green Yapım

En YouTube mantiene actualizados a los internautas con temas relacionados con su vida cotidiana, las actividades que hace como ir a clase, viajar, conocer países y también disfruta de mostrar sus pasatiempos favoritos.

Isabella es muy activa y le gusta compartir fragmentos de su vida con todas las personas que la siguen. Foto: YouTube: ISABELLA DAMLA GUVENİLİR

La actuación como su pasión

Isabella Damla Güvenilir ha dejado claro que quiere seguir siendo actriz, ya que no sufre de pena y le ha gustado que la reconozcan por cualquier lugar que visita.



“Actuaré en el futuro. Ya tengo mucha experiencia. Novecientos capítulos son más de lo que actúan muchas actrices en toda su vida. También quiero estudiar Arquitectura de Interiores cuando vaya a la universidad”, contó la joven en el medio ‘Diezminutos’.



De igual manera, resaltó que hizo muy buenos amigos y que el elenco de más edad fue su guía para marcar grandes pasos en la novela.



“Considero que tengo buena memoria y cuando me meto en el sentimiento de la escena lloro fácilmente, así como me sucedió con ‘Elif’. De hecho, algunas personas querían darme limosna, pues creían que tenía una vida dura de verdad”, expresó.



Pese a tener ejemplo a seguir como los actores de la novela, también está presente el apoyo de su familia.



“Recuerdo que la primera vez que mi madre me vio en televisión lloró. Y mi abuela aún piensa que las cosas que me suceden son reales y se enfada con los actores”, contó en ‘Diezminutos’.



Aunque el drama ha sido su marca en el personaje, el sueño de Isabella es hacer comedia y espera lograrlo en alguna producción. Pese a que nunca se ha medido a ser cómica, asegura que lo lograría.



“Siempre quise hacer un personaje de comedia, no sé qué tan graciosa soy, pero sé que podría hacerlo bien”, concluyó la pequeña.

