Una denuncia se tomó las redes sociales en las últimas horas, luego de que Elías de Souza, un habitante de Argentina, hablara sobre un episodio difícil en su vida en un medio de comunicación.

​El hecho generó tal controversia que hubo críticas al periodista por emitir el testimonio.

En una entrevista de más de 15 minutos para el medio local ‘Canal 5’, el hombre, de 30 años, dijo que estaba siendo objeto de amenazas en San Vicente, una ciudad de la provincia de Misiones, desde 2006. Según él, sujetos pertenecientes a una mafia lo estarían intimidando.



“Voy a trabajar y me atacan. Estoy en mi casa y también. Me atacan con violencia, discriminación por mi lengua. Yo no estuve preso, no maté a nadie, nunca he tenido un arma”, expresó en español, pero con indicios de portugués.



“Llego a la comisaría para que me tomen la denuncia, les digo que no he hecho nada contra esas personas, pero no me toman la denuncia porque seguro hay encubrimiento, algo pasa. (…) Tengo pruebas”, insistió.

¿Por qué sufre de las amenazas?

Souza mencionó que el motivo de las intimidaciones es la envidia por su trabajo y su vida personal.



“Yo tengo suerte para las chicas”, dijo, y en ese momento el periodista lo interrumpió porque estaba incrédulo frente al relato.



“Me parece descabellado lo que estás contando”, comentó el comunicador. Por su parte, el joven aceptó que su historia fuera un poco ‘extraña’ y que podría generar burlas, pero reiteró que “es la pura verdad”.



“Yo no soy una persona de mentir. Los tipos me tienen celos porque tengo suerte con las mujeres. La suerte me la dio Dios. Ellos quieren violarme por celos”, denunció.

Elías tiene 30 años. Foto: Canal 5

El periodista quiso profundizar en el actuar de las autoridades y el por qué no le han recibido la denuncia de las amenazas de muerte. “Cuando les dije los nombres de las personas que me atacaban, no me la quisieron tomar. Me echaron para afuera”, respondió.



Recalcó que detrás de todo esto estarían, según él, personas poderosas y de la mafia. Pese a ello, continúa trabajando y no quiere salir de San Vicente.



Tan pronto se divulgó la entrevista en la página del medio señalado, los internautas expresaron su apoyo hacia Elías. Aunque su declaración se habría dado de forma voluntaria, otros usuarios cuestionaron la pertinencia, pues no se conoce su estado cognitivo o psicológico. Tampoco se tiene pronunciamiento de las autoridades de aquella provincia de Argentina.

Periodista se disculpó

Víctor Hugo Benítez, del 'Canal 5', publicó un video en sus redes sociales para pedir disculpas por la entrevista que él sigue pensando es muy extraña.



"Cuando me río de lo que está diciendo, es porque lo oigo muy descabellado. Eso no me lo puedo permitir", recalcó.



Aseguró que el testimonio se emitió en vivo y, por tanto, él no pudo evaluar la veracidad o pertinencia del testimonio de Elías. Además, mencionó que no es un profesional de la salud para reconocer si el hombre tiene alguna complicación psicológica.



Eso sí, aseguró que seguirá dándole el micrófono de su medio de comunicación a la persona que quisiera expresarse.



"Son ellos los que quieren hablar. Vuelvo a reiterar: puedo equivocarme, no soy dueño de la verdad. Lo que nunca voy a cambiar es darle la oportunidad a la gente para que se exprese", concluyó.



Por último, dijo que contactó a Elías para ofrecerle ayuda, pero no entregó detalles de qué hará por él.

