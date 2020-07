Elianis Garrido, molesta porque le recordaron pelea en Protagonistas

En el programa 'Lo sé todo', del 'Canal Uno', hubo una discusión subida de tono entre los presentadores Ariel Osorio y Elianis Garrido.



Aunque por lo general son ellos quienes les hacen preguntas a los famosos, Garrido acabó convirtiéndose en 'una de las invitadas' debido a un incómodo interrogatorio.

Óscar Naranjo, uno de los participantes de 'Protagonistas de nuestra tele', en 2010, fue entrevistado por una de las periodistas del programa, quien le preguntó por un altercado que había tenido con Garrido durante el 'reality'.



La ahora presentadora fue expulsada de la casa estudio en ese entonces después de agredir a Naranjo. Este hecho marcó la historia de la televisión nacional y dio pie a un gran debate sobre el alcance de los contenidos producidos en esa época.



En la entrevista que le dio a 'Lo sé todo', Naranjo se refirió a la pelea que tuvo con Elianis Garrido: "Yo en realidad la perdoné. Ella fue al hotel, hablamos. Era una competencia. No guardo rencor y de corazón, no pasó nada. Hay que tolerar y entender eso", dijo el hombre, quien, aseguró, ha cambiado radicalmente su estilo de vida.



"Yo la perdoné en mi corazón. Ella lo merecía (salir del 'reality') por lo que me había hecho, pero de corazón la perdono y nunca guardo rencor. Si la puedo ver, la abrazaría normalmente, como si no hubiera pasado nada", afirmo.

Después de reproducir las declaraciones que había hecho Naranjo, Ariel Osorio quiso indagar por lo que pensaba Elianis Garrido de su salida de 'Protagonistas de nuestra tele'.



"Como nosotros tenemos aquí a una de las sindicadas, a nuestra compañera Eli, queremos saber si ella responde algo... Sería la primera vez que Elianis habla de este desafortunado tema", dijo Osorio.

En ese momento la cámara captó el gesto de incomodidad de la presentadora.



Cuando Osorio acabó de hablar, Elianis dijo que había podido leer en el libreto del programa que se iba a tratar ese tema y que aceptó continuar porque ya habían pasado muchos años desde la pelea. Sin embargo, señaló que le hubiera gustado ver las declaraciones completas de Naranjo, pues solo pudo escuchar lo que transmitieron en vivo en 'Lo sé todo'.



Expresó que le agradaba escuchar que él no tenía rencor. Además, reveló que los productores del 'reality' debieron haber expulsado a otras dos personas de la 'Casa estudio' porque también protagonizaron una pelea.

"Yo creo que merezco un poquito de respeto. Y aunque hago parte de un show como este programa, mi vida privada no hace parte de ese show. El día que yo decida hablar de esto, lo voy a hacer. Pero no me parece chévere que me encueres", le dijo Elianis a Osorio.



El presentador se defendió y dijo que quería preguntarle para concluir el tema. Garrido dijo que no quería hablar de los detalles, pero Osorio seguía insistiendo. "¿Por qué te afecta tanto si fue algo que pasó hace tanto tiempo?", preguntó.



Entonces Alejandra Serje, la otra presentadora del show (y quien también participó en una versión de 'Protagonistas de nuestra tele') decidió intervenir. "Como compañeros nosotros debemos respetar la posición de cada uno. Y si a ella le ha costado tanto quitarse este estigma con el que salió de 'Protagonistas', pues no me parece que la estés acusando y la estés presionando".



Osorio se defendió y dijo que en la conversación podían tener contrapreguntas y, como cereza del pastel, le preguntó a Elianis si estaría dispuesta a hacer un 'cara a cara' con Óscar Naranjo en el programa.



"Yo no tengo problema. Yo podría, por ejemplo, invitar a tu expareja aquí al set y tú deberías aceptar la situación", dijo Garrido.



Entonces Osorio le respondió: "Lo que pasa es que yo no salí en televisión nacional por mis escándalos, ni 'mechoneé' a nadie".



Después del comentario él y Serje decidieron hacer un corte comercial y se disculparon con los televidentes.



En el capítulo siguiente de 'Lo sé todo', Osorio se disculpó con Garrido y dijo que se había sentido obligado a preguntarle todo debido a su profesión de periodista.



El tema, por el momento, no se ha vuelto a tocar.

