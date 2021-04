Elianis Garrido es criticada por nueva cirugía estética en su nariz

La presentadora colombiana Elianis Garrido, de 33 años, reveló a sus más de 5.5 millones de seguidores en Instagram, que tuvieron que realizarle una nueva operación en su nariz.



Debido a esto no se puede maquillar y debe estar en reposo. Por consiguiente, hace una semana no ha estado presente en el programa ‘Lo sé todo’, del ‘Canal Uno’.



“Estoy bien, si no me han visto en el programa estos días básicamente es por mi nariz, no me puedo maquillar”, contó la barranquillera en su cuenta.



La actriz indicó que se trató de un pequeño procedimiento ambulatorio que le dejó una herida con puntos y el cual tuvo que realizarse debido a que desde hace un tiempo tiene un queloide en la nariz.



Debido a esto y otras complicaciones de salud, le ha crecido una protuberancia en la punta de la nariz, por lo que ha tenido que someterse a tratamientos y varias cirugías estéticas.



La modelo y bailarina respondió también a las fuertes críticas que le han hecho algunos de sus seguidores, quienes la señalan de estar obsesionada con las cirugías estéticas y con tener una nariz perfecta.



“Suponer y hablar por hablar está mal. (...) Mi procedimiento fue externo, en mi piel, y fue únicamente por salud. No fue una cirugía como tal, sino un procedimiento externo en el que retiraron algo que no estaba bien. Falta más en el proceso y debo tener paciencia y, sobre todo, conciencia y control de la situación”, escribió la bailarina.



Recordemos que el pasado 28 de febrero Elianis mostró a sus fanáticos cómo había quedado su nueva nariz y contó que había vuelto al quirófano después de que su última operación - realizada en octubre del año pasado - no tuvo los resultados que ella esperaba.



La actriz, recordada por su participación en 'Protagonistas de nuestra tele', del 'Canal RCN', relató que el resultado no fue culpa de los médicos, sino de su piel, que no reaccionó a los medicamentos ni cicatrizó cómo se esperaba.



“Mi inconveniente es que yo no cicatrizo muy bien. Tuve un problema con una hemorragia durante la cirugía y me hizo un queloide en la punta que es bastante doloroso y me dio una infección”, comentó en un video de ese entonces.



Adicional a esto, la actriz dijo recientemente que prefería ser ella quien cuente lo relacionado con su nariz y su ausencia en el programa que presenta, para así evitar rumores.



“Prefiero contarles yo porque hay rumores malucos e incensarios. No tengo covid, gracias a Dios. La herida va muy bien”, mencionó en su red social, indicando también que ya le quitaron los puntos y que su herida está cicatrizando muy bien.



