Elianis Garrido, quien es una de las presentadoras insignes del programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo', del 'Canal 1', preocupó a todos los televidentes el pasado 16 de marzo, luego de sufrir un percance de salud en plena transmisión en vivo. Según se pudo observar en varios videos difundidos por redes sociales, la presentadora se desplomó en medio del set.

A través de sus pantallas, los televidentes del canal pudieron ver a la también modelo y actriz barranquillera llevándose las manos a la boca; mientras Ariel Osorio, uno de sus compañeros del programa, hablaba ante las cámaras. Segundos después, Garrido salió repentinamente de escena y, tras esto, sobrevino un gesto de sorpresa por parte de su colega que indicaba que algo no andaba bien.

Osorio optó por enviar al público a una pausa de comerciales. Al volver del momento publicitario, les informó a los televidentes que Garrido estaba siendo atendida por médicos: “Está bien, tranquilos. Tuvimos una emergencia de última hora. De pronto, ella se desplomó y comenzó a tener problemas respiratorios”.



A través de sus redes sociales, el programa también alertó de lo sucedido en el set. “Nuestra presentadora Elianis Garrido se desplomó en plena transmisión en vivo. Afortunadamente está siendo atendida por los paramédicos y se encuentra estable”, escribió ‘Lo Sé Todo’, acompañando un video del detrás de cámaras del desmayo de la también modelo y bailarina.



En un clip que fue posteriormente compartido por la cuenta de Instagram del programa, se pudo observar que, tras el desmayo, Elianis Garrido fue auxiliada de manera inmediata por el equipo de producción. No obstante, además del parte de tranquilidad que dieron sus compañeros de set, poco se sabía de lo que había causado el desplome de la presentadora.

¿Por qué se desmayó Elianis Garrido?

Mafe Romero, también presentadora del programa 'Lo Sé Todo', ya habría dado pistas de los motivos que llevaron a Garrido a desmayarse en vivo. “Eli estaba ahogándose, literal y el pecho rojo, hinchado y el color de las piernas le cambiaron, se estaba ahogando, estaba bronco aspirando en verdad”, contó la periodista en sus historias de Instagram y agregó que su colega podría tener bronquitis.



Algunas horas después del incidente, fue la misma Elianis Garrido quien apareció en sus historias de Instagram para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores. La barranquillera, quien saltó a la fama de la mano de ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012’, agradeció a sus seguidores por la preocupación y aseguró que no se trataba de un “show” para llamar la atención.

La presentadora dio un parte de tranquilidad a sus seguidores en Instagram. Foto: Instagram: @elianisgarrido

“A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí, gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor”, inició diciendo Garrido.



Y, después, añadió: "Nunca en mi vida jugaría con mi salud y jamás haría show o mentiría con algo como lo que me pasó hoy".



Hacia el final del extenso mensaje, que compartió junto con una fotografía en la que se le ve acostada en la cama, Elianis dejó al descubierto el motivo que habría causado su desmayo.



"Lastimosamente a veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos comunes como una gripa, que pueden empeorar y volverse en bronquitis o en algo peor", señaló la presentadora.



La bronquitis, de acuerdo con la entidad especializada en salud Clínica de Mayo, es una inflamación del revestimiento de los bronquios. Entre los síntomas se encuentra la tos, mucosidad, fatiga, dificultad para respirar, fiebre ligera y escalofríos, y molestia en el pecho.



Existen dos tipos de bronquitis: la aguda, que es muy frecuente y, a menudo, se produce a partir de un resfrío u otra infección respiratoria y la crónica, que tiende a ser mucho más grave. En el caso de la primera, esta "suele mejorar a la semana o a los diez días sin efectos duraderos, aunque la tos puede permanecer durante semanas".



Aunque Garrido no dio detalles de su diagnóstico, sí aseguró que se ausentará unos días del programa del entretenimiento, pues se tomará unos días de reposo para tratar la bronquitis y para que "todo lo que ha acarreado sea superado sin problema".

