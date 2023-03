Elianis Garrido se pronunció ante las palabras de Carolina Cruz sobre la explantación mamaria, por las que la han criticado fuertemente. Sobre todo, en redes sociales.



Carolina Cruz, quien es una de las presentadoras más conocidas en el mundo del entretenimiento colombiano, se ha visto envuelta en una polémica por unas recientes declaraciones que dio en el programa ‘Día a Día’. Allí dejó al descubierto su opinión sin ninguna censura.

“Yo no estoy en contra de la explantación, ni más faltaba, yo estoy a favor que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina completamente, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto, es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas”, expresó la vallecaucana en medio de un especial televisivo en el que especialistas y reconocidas figuras, como la presentadora Alejandra Giraldo, se encontraban presentes.

Carolina Cruz se hizo viral en los últimos días por sus declaraciones en el programa 'Día a Día'. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Sin embargo, su intervención no quedó ahí. Inmediatamente después añadió: “Muchas comenzaron a decir: ‘no, entonces por eso es mi depresión, eso lo que yo tengo’. Entonces pues me sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible”.



La opinión expresada por Cruz no fue compartida por todos los invitados al programa. En especial, Alejandra Giraldo se mostró en contra de las afirmaciones dadas por la vallecaucana al señalar que la explantación mamaria no debe ser calificada como una “moda”.

“Creo que caer y calificar en que la explantación se volvió una moda de verdad es volver muy leve el tema, muy superficial. No creo que por moda una persona se someta a una cirugía, a un dolor, cicatriz, no creo”, dijo Giraldo ante las cámaras.

Elianis Garrido reveló detalles de sus cirugías



Las declaraciones de Carolina Cruz no tardaron en hacerse tendencia en las redes sociales, en las que condenaron a la famosa modelo y empresaria colombiana. El tema también fue discutido por el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’.



Fue allí que la presentadora Elianis Garrido dio a conocer su opinión con respecto a este tema y afirmó que ella se sometió a la mastopexia de reducción de busto por decisión propia.



"Siento que quizás se está descontextualizando, hay palabras muy hirientes y fijas con comentarios sobre si una mujer queda plana como un hombre al hacerse este procedimiento. Yo te voy a decir algo, yo tengo cicatrices que muchos pueden decir que son horribles, porque yo me hice una mastopexia de reducción, la cual fue una decisión mía, pues no me sentía guapa y me dejé llevar por la moda.”, expresó la presentadora en el programa 'Lo Sé Todo'.

La presentadora de #LoSéTodo, Elianis Garrido, no se guardó nada y se fue en contra de la polémica que generó Carolina Cruz



Más información ▶️ https://t.co/GaLCbuJRO5 pic.twitter.com/l3qu2uJfsV — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) March 10, 2023

Garrido, quien saltó a la fama de la mano de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, dijo que a los 20 años tomó la decisión de seguir “la moda” y se puso prótesis grandes en sus senos, que luego le trajeron graves problemas de salud, como, por ejemplo, la pérdida de la mitad de sus glándulas mamarias y el nacimiento de un tumor que, por suerte, no resultó ser cancerígeno.



La también modelo barranquillera culminó diciendo que aceptaba las cicatrices que le quedaron por someterse a estos procedimientos y, que si en algún momento tiene que explantar sus prótesis, lo hará sin ningún problema, pues para ella la salud va por encima de cualquier modismo o vanidad.

