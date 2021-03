La reacción de Elianis Garrido al ver su nueva nariz

La presentadora del programa 'Lo sé todo', de 'Canal 1', Elianis Garrido, mostró el pasado 28 de febrero, en sus redes sociales, el resultado de su nueva cirugía de nariz.



La modelo y bailarina, de 33 años, decidió grabar unas historias a través de su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que había vuelto al quirófano después de que su última operación de nariz no tuviera los resultados que ella esperaba.



(Lea también: El emotivo mensaje con el cual Laura Acuña anunció su salida de RCN).

La actriz, recordada por su participación en 'Protagonistas de nuestra tele', del 'Canal RCN', relató que el resultado no fue culpa de los médicos, sino de su piel, que no reaccionó a los medicamentos ni cicatrizó cómo se esperaba. De hecho, hasta le salió un queloide.



Por eso volvió a someterse a otra cirugía estética y se quitó el vendaje en vivo frente a todos sus seguidores para mostrar el resultado.



Sin embargo, la modelo se mostró muy achantada y triste al ver su nueva nariz.



“Muy irritadita. Creo que llamaremos al médico para preguntarle si podemos trabajar. No me duele, para que sepan, pero sí se ve bastante irritadita”, aseguró mostrándose decepcionada por el avance presentado hasta el momento.



(Le puede interesar: Diva Jessurum dice por qué está soltera y critica a los hombres).

(Si nos lee desde la app vea aquí el video de Elianis mostrando su nariz).



Contó que la operación fue hace poco y que la "recuperación va muy bien". Hasta el momento aún no puede maquillar la nariz pues debe seguir usando vendajes.



“No es un tiempo fácil, ni voy a decir que no me desespero… pero he ahí la otra lucha: la paciencia”, escribió para finalizar.



(Siga leyendo: Lady Noriega, indignada con Maluma por llamar a perrita con su nombre).



Tendencias EL TIEMPO