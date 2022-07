Desde que se conoció el casamiento de la presentadora Elianis Garrido, muchos se han preguntado por qué se realizó de manera tan privada. Incluso Mafe Romero y Ariel Osorio de 'Lo Sé Todo' aseguraron que no fueron invitados a pesar de ser muy cercanos a la novia.



En pleno programa del Canal Uno, los otros presentadores increparon a Elianis para que confesara algunos detalles sobre su boda. La ex ‘protagonista de nuestra tele’ se mostró feliz y segura al hablar de su matrimonio con el empresario Álvaro Navarro.



Mafe Romero y Ariel no se aguantaron más y le preguntaron por qué no habían recibido su invitación al evento. Incluso, apareció Analía Michelengeli, la directora del programa de RCN donde por primera vez salió Elianis en la televisión colombiana.



“A ver, querida hija mía, putativa, yo estoy en tono pastel porque yo creía que iba a ser invitada a una boda en la playa, pero evidentemente me han dejado afuera también. Vestida y alborotada” expresó la productora entre risas.



Mientras tanto Elianis se notó avergonzada entre más le reclamaban. Al final, la presentadora explicó que se trató de un casamiento pequeño solo con los más allegados. Sin embargo, añadió que tal vez hará una segunda celebración donde estarán todos.



“Quiero que sepan que no lo hice con ninguna mala intención, esto tiene un fondo real, sincero y con mucho respeto, yo a ustedes los adoro, pero en esta ocasión estaba mi primer círculo únicamente… y sí habrá, si Dios lo permite, dos celebraciones” señaló Elianis.



Ante eso Ariel Osorio y Mafe Romero respondieron entre risas que irían de ‘segundones’.



¿Embarazada?

Elianis aprovechó para desestimar los rumores de que su rápido matrimonio había sido por culpa de un embarazo indeseado. La barranquillera explicó que no se encuentra en cinta y que la decisión de casarse se basó en el amor.



“Ese es otro chisme que hay y lo voy a aclarar por la paz mental de mi abuela Blanca, que me está viendo. Yo no estoy embarazada ni me casé por eso. No es necesario estarlo para tomar una decisión que para muchos es apresurada, pero para nosotros es tomada con conciencia y desde el respeto” aclaró.



La boda se armó en tan solo tres meses, luego de que se comprometieron en abril de este año. Según Elianis, en un principio habían acordado esperar un año para celebrar el evento pero después cambiaron de idea. La sorpresa del matrimonio encendió las especulaciones sobre un posible embarazo.



“Si Dios lo decide, todos saben que yo quiero ser mamá. No lo estamos buscando porque tenemos mucho trabajo” concluyó dando por cerrado el tema.

