Elianis Garrido habló de su lucha contra el cáncer: 'Enfrenté un tratamiento agresivo'

Gracias a su paso por 'Protagonistas de novela', Elianis Garrido se ha convertido en una de las presentadoras más reconocidas de la actualidad. La mujer, también se ha desempeñado en otros campos como el de la actuación y el mundo empresarial, con su marca de productos de salud y bienestar, 'Gazap'.



La barranquillera fue noticia en enero cuando se anunció su renuncia del programa de entretenimiento, 'Lo sé todo', en el que compartió 'set' con Ariel Osorio y 'Nanis' Ochoa.



(Lea también: Elianis Garrido volvió al Metropolitano como porrista del Junior y conquistó al público).

El adiós de Elianis tenía un importante fin, abrir su propia academia de baile, de la misma que ha mostrado detalles a través de sus redes sociales.



Garrido estuvo como invitada en el programa de YouTube 'La sala de Laura Acuña', en el que contó detalles de su vida personal que muchos ignoraban.

Elianis Garrido habló del cáncer

Según la mujer, de 36 años, tiempo después de haber participado en 'Protagonistas de novela', tuvo que enfrentar un cáncer de ovario.



"Me operaron de un ovario debido a una situación muy adversa y luego enfrenté un tratamiento muy agresivo, lo que afectó mi otro ovario", contó la costeña. Agregó: "Haciendo todo en silencio para que mi familia no se sintiera triste. Fue un proceso muy doloroso y difícil".



(Le podría interesar: 'Me rompió el corazón': Elianis Garrido, de 'Lo sé todo', habló sobre sus relaciones).

Elianis Garrido agregó que tuvo que hacer un tratamiento que incluía yodo para evitar las quimioterapias: "Tuve una masa maligna, nunca había hablado de eso, pero fue en el 2015, después del reality. Fue muy difícil, tenía 27 años y me adelgacé mucho y los medios de comunicación, la gente, me trataban mal, que estaba flaca, que estaba loca, que por dietas locas (...) y yo tomando yodo para evitar una quimioterapia", confesó.



La presentadora manifestó que, aunque han pasado varios años desde que esto sucedió, el tratamiento le dejó secuelas como el no poder quedar embarazada: "A mí me operaron a tiempo, pero con el tratamiento de yodo la producción de óvulos quedó nula en ese ovario, pero la última palabra la tiene Dios".

Garrido dijo que se ha sometido a diferentes tratamientos que le ayuden a concebir, no obstante, si esto no llega a pasar, lo asumirá: "Si Dios desea que yo sea mamá, así va a pasar. Si no está en sus planes, lo aceptaré con amor (...) quizá la misión mía en el mundo sea otra".



(No deje de leer: Con baile, Elianis Garrido rinde homenaje a Shakira frente a monumento en Barranquilla).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Perrito se hace viral en redes por parecido al artista Peso Pluma y marca tendencia

¿Que significa soñar que lo regañan? Acá le contamos algunas interpretaciones

¿Cómo aprovechar al máximo la suscripción de Xbox Game Pass?