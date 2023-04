Hace unos días, Elianis Garrido estaba en el ojo del huracán por los rumores que se habían dicho sobre ella y su actual pareja, pues la ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele, del canal RCN, hizo unos Tweets que confundieron a todos sus seguidores, ya que daban a entender que se había separado de su esposo, Álvaro Navarro.



En la red social de Instagram, la presentadora de ‘Lo sé Todo’, aclaró lo que se habla de ella en estos días en las redes. Elianis manifestó que en ningún momento se ha separado, pero que no le gusta mostrar su vida personal en las redes, ya que es una figura pública.

Facebook Twitter Linkedin

La presentadora ha tenido una gran repercusión el as últimas semanas. Foto: Instagram: @elianisgarrido

(Tenemos para usted: ¿Elianis Garrido se divorció? Le contamos lo que se sabe al respecto).

“La gente por qué inventa tanta cosa, voy a sacarlos de una duda, yo no me he divorciado, no me he separado, que no muestre mi relación, por aquí fue una decisión que tomé antes de casarme, porque me prometí que no volvería a pasar y tengo mis motivos super personales del porqué de esta decisión”, dijo Elianis.



También le aclaró a sus seguidores que no se dejen llevar por lo que ella publica en sus redes sociales, pues en ocasiones es exageración y mentiras.



“¡No se dejen llevar por las redes sociales! La mitad de lo que ven por acá es embuste o exageraciones, no coman cuento, coman carne”, dijo la famosa colombiana.

(Le puede gustar:Elianis Garrido se desmaya en vivo durante programa: esto se sabe de su salud).

Las críticas que ha recibido por la opresión de su nariz

Facebook Twitter Linkedin

La actriz y modelo se opero la nariz hace tres meses. Foto: Instagram: @elianisgarrido

Esto no ha sido lo único por lo que Elianis ha estado en el mar de la polémica, pues la presentadora ha dejado en claro lo que piensa de las personas que critican la rinoplastia que se hizo hace unos meses.



“A las personas que están criticando mi nariz, me encanta así, respingada, grande, larga. Les voy a decir algo con mucho respeto, esa es mi cara, mi rostro, esta es mi vida, esta es mi nariz y fue mi plata la que pagó la cirugía. Estoy súper feliz porque uno, puedo respirar súper bien por fin, y dos, porque ya no me duele, y tres, porque me siento muy cómoda”, aseguró.



Garrido, al ya coger confianza en sus vídeos, le confesó a sus seguidores que una ex amiga le había hablado, pero con una cuestión muy triste, pues solo le habló para dar su ‘humilde opinión’ con respecto a la operación que se había hecho. Esto para la presentadora fue una falta de respeto, por qué ella no ha pedido la opinión de nadie para que hablen de su físico.

(Tenemos para usted:Elianis Garrido confesó estar ausente de la televisión por una cirugía).

“Te quedo muy grande”, le comentó su ex amiga, a lo que Elianis respondió: “Gracias a Dios me quedo grande, me encanta y no te pedí ni un peso para pagarla y la pague en efectivo gracias a Dios y a mi trabajo honesto y honrado, por qué yo no le lavo plata a nadie, gloria a Dios”, concluyó Elianis con una sonrisa en su rostro, expresando unas verdades para defenderse de los ataques que ha recibido en su contra.

Más noticias en EL TIEMPO

Ute Lemper: 'El genocidio fue ejecutado por una nación de poetas'

El zodiaco y el tarot: las cartas que representan a cada signo

Barbie: los mejores memes que deja el nuevo tráiler de la película

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO