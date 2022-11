“Él se casó conmigo, no con la gente de mis redes”, escribió la barranquillera en sus historias de Instagram. Con estas declaraciones, la presentadora Elianis Garrido le dejó en claro a sus millones de seguidores que su vida amorosa con Álvaro Navarro es un asunto totalmente privado.

Esto a raíz de los comentarios negativos con respecto a su relación. Resulta que desde que se conoció que la presentadora se había casado el pasado mes de julio, muchos cibernautas han estado atentos a su vida privada y cómo es su nueva rutina de casada. Aún así, Garrido no ha publicado mucho al respecto, razón por la cual ha recibido mensajes que cuestionan su matrimonio.



Sin embargo, es bien conocido que la actriz no es de quedarse callada. Cabe recordar que parte de su fama se puede atribuir a su participación en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ del canal ‘RCN’. En él, la participante estuvo unos cuantos episodios antes de ser expulsada por problemas de convivencia por sus peleas con el concursante Oscar Naranjo.

Tras esto, poco a poco fue adentrándose en el mundo del espectáculo haciendo apariciones como actriz, modelo y bailarina en diferentes programas y novelas. Aún así, aunque su vida profesional está rodeada de reflectores, siempre ha sido muy reservada con su intimidad.



Y esto se puede evidenciar en cómo trata su vida amorosa. De hecho, fueron los dos quienes acordaron que la ceremonia para contraer matrimonio debía ser lo más privada posible, cuestión que, al parecer, no agradó a los fanáticos de la pareja.



“Me preguntan de mala manera que por qué no etiqueto a mi esposo. Que por qué no lo subo en fotos todo el tiempo o en videos. Que sí me separé tan rápido. ¿Quién entiende a la gente?”, escribió en la red social.

Además aclaró que él eligió a la Elianis que “está fuera de esta pantalla” y que por consiguiente no necesita exhibir esa parte de ella al público. Así mismo, también dijo que su esposo no era influenciador o creador de contenido y por lo tanto no tiene por qué rendirle cuentas a sus seguidores.



También agregó que hay muchas parejas envueltas en la farándula y que “cuando una pareja se muestra mucho, la critican porque se muestran mucho y cuando no, hacen de su relación un show mediático”.

¿Quién es Álvaro Navarro, esposo de Elianis Garrido?

Navarro es un hombre muy reservado. Sus cuentas en redes sociales son privadas y muy rara vez sale junto a la modelo en algunas publicaciones.

Sin embargo, esto fue después de que la sexóloga Flavia Do Santos publicara en su Instagram una foto de él con la presentadora de ‘Lo sé todo’. Antes de esto, se pudo apreciar que el joven era un empresario dedicado a la industria del deporte y ‘fitness’.



Aún así, no se tiene mucha más información sobre él.

