Durante esta semana los televidentes del programa ‘Lo sé todo’ y los 6,2 millones de seguidores de Elianis Garrido en Instagram se preguntaban el por qué de la ausencia de la barranquillera en las redes sociales y la televisión.



Y es que la presentadora se ha convertido en todo un emblema de la parrilla del ‘Canal Uno’ por su espontaneidad, profesionalismo y versatilidad a la hora de anunciar los chismes más destacados de la farándula colombiana. Sin embargo, su falta de protagonismo en la pantalla chica ha hecho que sus fanáticos se hayan preocupado por su estado de salud.

Ante el hecho, la modelo ha acudido a los cuestionamientos y se ha pronunciado en sus diferentes plataformas digitales sobre las razones que la llevaron a estar alejada del espectro mediático. Según comentó, una cirugía la ha tenido en reposo absoluto, por lo que no podía realizar sus actividades rutinarias.



“Gracias infinitas a todos los que han escrito, preguntando y hasta preocupados por mi ausencia del programa y de mis historias. Estoy bien, gracias a Dios. Tomé unos días porque me sometí a una cirugía. Estoy bien, recuperándome satisfactoriamente. Feliz en este momento”, explicó la celebridad.



Si bien no aclaró cuál fue el procedimiento al que se sometió, sí indicó que en los próximos días estará de regreso a las pantallas de los colombianos y estará nuevamente en contacto con su comunidad digital.



