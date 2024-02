Elianis Garrido: ¿en qué consiste el cáncer que enfrentó la presentadora?

Recientemente, Elianis Garrido reveló que tuvo que enfrentarse a la presencia de un tumor maligno en uno de sus ovarios, tras su retiro del reality de 'Protagonistas de nuestra tele', en 2015.



Durante una entrevista para el podcast, 'La sala de Laura Acuña', la presentadora señaló que no había hablado tan públicamente del cáncer con el que luchó por cinco años.

"Tuve una masa maligna, nunca había hablado de eso, pero fue en el 2015, después del reality. Fue muy difícil, tenía 27 años y me adelgacé mucho y los medios de comunicación, la gente, me trataban mal, que estaba flaca, que estaba loca, que por dietas locas (...) y yo tomando yodo para evitar una quimioterapia", recordó la costeña.



Posteriormente, confirmó que se tuvo que someter a una intervención para extraer el sarcoma y seguir el proceso en silencio para proteger a los suyos de la tristeza del diagnóstico, que después de varios años logró combatir.



"Me operaron de un ovario y luego enfrenté un tratamiento muy agresivo, lo que afectó mi otro ovario. Todo eso lo hice en silencio para que mi familia no se sintiera triste. Fue un proceso muy doloroso y difícil. Cinco años después, gracias a Dios ya estuve libre de todo porque me trataron a tiempo", finalizó la bailarina.

¿Qué es el cáncer de ovario?

De acuerdo con 'MayoClinic', este padecimiento consiste en el crecimiento de las células que se forman en los ovarios, las cuales se multiplican de manera rápida y pueden llegar a invadir y destruir los tejidos sanos del cuerpo. Su tratamiento generalmente implica cirugía y quimioterapia.



"Los cambios les indican a las células que crezcan o se multipliquen rápidamente, creando una masa de células cancerosas (tumor). Las células cancerosas continúan viviendo cuando las células sanas morirían. Pueden invadir los tejidos cercanos y separarse de un tumor inicial para diseminarse (hacer metástasis) a otras partes del cuerpo", señala la entidad en su portal.



A pesar de que sus síntomas no son notorios en un principio, estos se suelen atribuir a otras dolencias más comunes en los que se incluyen:



-Inflamación abdominal



-Pérdida de peso



-Fatiga



-Necesidad frecuente de orinar



-Cambios en los hábitos intestinales



-Sensación de saciedad rápida al ingerir cualquier alimento



Aunque se desconocen las causas principales que pueden desencadenar la enfermedad, los médicos han identificado algunos factores que pueden aumentar el riesgo de padecerla, como edad avanzada, antecedentes familiares de cáncer de ovario, sobrepeso y endometriosis.



Vale aclarar que esta enfermedad solo puede ser diagnosticada por un médico o especialista, así como su posible tratamiento, el cual puede variar conforme a la condición y estado de la enfermedad en el paciente.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

