La presentadora del programa ‘Lo sé Todo’, Elianis Garrido, sorprendió a sus fanáticos y hasta a sus compañeros de set, por el sorpresivo matrimonio que contrajo el pasado 2 de julio, pues la ceremonia fue tan exclusiva y poco mediática, que solo acudieron a ella personas de su más íntimo círculo familiar y allegados de su esposo.



(Siga leyendo: Paige Spiranac, la golfista con el título de “La mujer más sexy del mundo”).

A una semana de su unión conyugal, la barranquillera se muestra muy feliz de su nueva relación, además de contraer nupcias en el mar, un ideal que según se puede leer en su cuenta de Instagram, era el plan soñado para vivir ese momento tan especial.

En conversación con sus compañeros del programa ‘Lo sé Todo’, pudo mencionar que lo mejor es que tienen la libertad de mantener su amorío en silencio, pero no en secreto. Esto con el fin de que no se exponga a los medios y a las redes sociales detalles íntimos de su relación.



“No conté cuando me comprometí porque fue una decisión en consenso con mi prometido de ese momento. Ustedes saben que las personas que trabajamos en los medios de comunicación estamos expuestos”, mencionó la presentadora.



“Yo decidí esperar porque no quería que me salaran el compromiso y que después no me case. Muchos se comprometen, pero luego devuelven el anillo. Hasta que no haya boda, no iba a contar nada”, agregó.



(Lea: ¿Por qué cada vez más personas superan los 100 años de edad?).

¿Quién es su esposo?

La vida amorosa de Garrido era un misterio desde que terminó su relación con el cantante Anddy Caicedo. Aunque ella no lo quiso decir directamente, aclaró que tuvo malos ratos luego de dejar al intérprete de ‘Un beso’, pero que mantuvo el profesionalismo durante el programa y no mencionó nada al set.

Facebook Twitter Linkedin

Elianis Garrido y su nuevo esposo, Álvaro Navarro. Foto: Instagram:@elianisgarrido

De igual forma, comentó que durante ese tránsito conoció a Alvaro Navarro, su nuevo esposo, “cuando la estaba pasando muy mal”.



“Solamente voy a decir que es un hombre que llegó a mi vida en el momento más difícil, cuando estaba en la depresión más horrible, él llegó y fue como una gota de agua dulce. Fuimos amigos y terminamos saliendo”, apuntó.



“Nuestra primera salida fue a bailar y bailamos de todo. Él es de los míos, de comer perro caliente en la esquina, descalzo, todo terreno. Adora a mis hermanos, mi familia, mis gatos. Eso, para mí, es más importante a que tenga músculos a que sea famoso. Para mí es el hombre más guapo del mundo“, concluyó.



Según mencionan algunos medios especializados, Navarro es un empresario inmerso en la industria del ejercicio y el fitness, un aspecto muy afín a los gustos de Elianis, quien se mantiene activa en sus redes sociales mostrando sus rutinas de ejercicios y bailes.



(También: Yeison Jiménez se tuvo que hospedar en un inusual lugar para dar un show).



Ella asegura que su marido es muy prudente con lo que publica en redes sociales y no está muy pendiente del reconocimiento público y mediático. “Él es demasiado prudente con sus redes y si él no cuenta no lo digo yo”, manifestó Garrido.

Más noticias

Julio Iglesias: aumentan los rumores sobre su delicado estado de salud

Las tres mujeres con las que Elon Musk ha tenido sus 10 hijos

Amber Heard se enfrenta en nuevo juicio: esta vez contra una aseguradora

Tendencias EL TIEMPO