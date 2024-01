Elianis Garrido contó las razones por las que salió de 'Lo Sé Todo': ¿fue plata?

Durante los últimos años, la barranquillera, Elianis Garrido, se ha convertido en una de las presentadoras más conocidas de Colombia, inició su carrera participando en el programa 'Protagonistas de Nuestra Tele' de RCN y durante los últimos seis años trabajó como presentadora en el programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo', de Canal Uno.

Al iniciar el 2024, los colombianos se vieron sorprendidos por la ausencia de Elianis Garrido en el set del programa, por días, se preguntaron y se crearon rumores sobre los posibles motivos de su salida, sin embargo, en el más reciente capítulo de ‘Lo Sé Todo’, la bailarina aclaró los motivos por los cuales se aleja de las pantallas.

En un emotivo diálogo, con los actuales presentadores, el ‘Gordo’ Ariel y Alejandra Serje, Elianis Garrido confesó que se va a alejar por un tiempo del mundo del entretenimiento, para dedicarse en cuerpo y alma a una de sus más grandes pasiones.



“Mis queridos televidentes, este es un momento muy importante para mí (...) Estoy dando a luz un hijo, que es un nuevo proyecto, no estoy embarazada. Este año se me abrió una gran puerta, para poder realizar uno de mis sueños, que es seguir mi gran pasión, que es bailar, quienes me conocen, lo saben”, inició diciendo la barranquillera.



“Yo soy bailarina, soy instructora, desde allí seguramente ha nacido el resto de mi carrera como artista y siempre he deseado tener mi propio estudio de baile, esto no ha sido fácil por muchas razones, una de las principales, lo económico, y este año gracias a Dios, en un mes podré darle apertura a mi estudio de baile”, contó Elianis Garrido.

En medio de lágrimas y con la voz quebrada, la presentadora del programa ‘Lo Sé Todo’, compartió con Colombia lo que significa para ella emprender en Colombia, argumentando que iniciar un nuevo negocio no es fácil y necesita de una gran dedicación y ese es el motivo por el cual da un paso al lado y abandona las pantallas.



“En este momento, si yo no estoy pendiente de mi inversión económica y si yo no le meto el amor, mi cuerpo, mi conocimiento, mi talento y mi carisma, va a ser muy difícil que despegue, entonces es ahora que mi proyecto me necesita y me voy a dedicar a mi academia en cuerpo y alma”, puntualizó la bailarina.

