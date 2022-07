Elianis Garrido se casó el pasado 2 de julio en una ceremonia privada con el empresario Álvaro Navarro. La pareja solo invitó a las personas más allegadas a los dos.



El matrimonio de Elianis fue una sorpresa para la mayoría. Muchos ni siquiera sabían que estaba en una relación sentimental. No fue hasta que ya estaban casados, que la famosa reveló quién era su nuevo esposo.



(Siga leyendo: 'Blessd' fue agredido al salir de un concierto en España).

El hermetismo con el que manejó su casamiento no gustó a algunos amigos de Garrido. Sus compañeros del programa del Canal Uno ‘Lo Sé Todo’ explicaron que ellos tampoco fueron notificados de la boda.



Ahora Elianis contó otro detalle que no se sabía sobre su gran día. La pareja estuvo a punto de cancelar la celebración por miedo a las condiciones climáticas que se pudieran presentar esa jornada.



El 2 de julio algunos territorios del país como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y San Andrés se encontraban en alerta de un ciclón tropical que podría haber estropeado los planes de Elianis y su prometido.



Finalmente, la tormenta no pasó a mayores y los recién casados pudieron festejar su unión sin problemas. Sin embargo, la pareja aún no ha celebrado su luna de miel por culpa de los compromisos laborales de ambos. Elianis anunció hace unos días que tienen planeado tomarse unas merecidas vacaciones en diciembre de este año.



(Le recomendamos: Sara Uribe contó la razón por la que su hijo tuvo que ser operado).

Segunda celebración

Ante tantos cuestionamientos, la ex 'protagonista de nuestra tele' anunció que está pensando en realizar un nuevo matrimonio, esta vez con la presencia de amigos y colegas que quedaron de lado la primera vez.



“Quiero que sepan que no lo hice con ninguna mala intención, esto tiene un fondo real, sincero y con mucho respeto, yo a ustedes los adoro, pero en esta ocasión estaba mi primer círculo únicamente… y sí habrá, si Dios lo permite, dos celebraciones” reveló la presentadora.



Elianis aprovechó su participación en Lo Sé Todo’ para discuparse por haber excluido a algunas personas cercanas a su boda. Sin embargo, la barranquillera corregirá el error y una vez más, celebrará su amor con Álvaro Navarro.

