Elianis Garrido es una de las presentadoras e influencers más reconocidas de Colombia. Su paso por el reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ le dio una exposición mediática que supo aprovechar para alcanzar sus sueños en el mundo de la farándula nacional.



(Siga leyendo: Mujer vio cómo su novio murió trágicamente mientras hablaba por videollamada).

Sin embargo, no todo ha sido ‘color de rosa’ para la barranquillera, quien tuvo una vida bastante difícil durante su infancia y gran parte de su adolescencia. Creció en el barrio El Ferry, un sector conocido por ser de los más humildes y abandonados de la ‘Arenosa’.

Facebook Twitter Linkedin

Elianis es presentadora del programa 'Lo sé Todo', de 'Canal Uno'. Foto: Instagram

Allí se crió con su abuela, su mamá, su hermano y su tío, una familia unida y muy fortalecida a pesar de las penurias económicas por las que atravesaban. No obstante, no fue impedimento para salir del contexto y luchar por una beca en la Universidad Autónoma del Caribe, donde, a través de la danza, pudo encontrar su camino al éxito.



No obstante, si bien tenía educación superior gratuita, debía costear los transportes, alimentación y algunos insumos esenciales para la vida universitaria, por lo que entró a trabajar en cuanto evento le permitiese demostrar sus aptitudes para el baile.



(Lea: Cura se enfurece porque novios graban la boda y los abandona en la Iglesia).



“La danza para mi es pasión, es motivación, ha sido protagonista en mi historia, le debo mucho de lo que soy, desde gran parte de mi carisma, vencer miedos, mi economía, ingreso en la televisión. Incluso la decisión de mi vida por el arte y no por mi carrera principal. Ha sido por todo el respeto que le tengo, y por todo lo que ella me ha permitido, desde el amor que tengo por mi folclore hasta la capacidad de moverse en todo lo que me brinda (...) bailo porque sí, porque no y por si acaso. Mucho antes que existiera el auge de las redes sociales, yo bailaba para vivir”, expresó Garrido en una conferencia para su alma mater.



“Yo siempre viviré agradecida con la Universidad Autónoma, cambió mi vida. Cambió a una niña que venía del barrio, le dio una oportunidad de estudiar, de aprender mucho de su arte. Fue maravilloso”, agregó la actriz, quien destacó que hizo parte del grupo cultural durante cuatro años becada.

Conocimientos que fueron fundamentales su proceso en la casa estudio de ‘RCN’, donde logró llegar al mundo de la fama a pesar de que no ganó el concurso y fue eliminada bajo circunstancias no tan favorecedoras para su imagen.



Hoy se ríe de su pasado, pero con nostalgia, pues como ha mencionado en reiteradas ocasiones en sus redes sociales, no tenía mucho y aun así vivir con felicidad. Un factor fundamental que le ayudó a crear un carácter fuerte ante las adversidades que se presentaron durante su crecimiento como niña y adoleciente.



En su perfil de Instagram muestra algunas fotografías de su pasado con orgullo.



(Lea también: Perro muere por ruido de la pólvora antes de ser adoptado: ‘Entró en pánico’).

Hoy se encuentra casada con el empresario Álvaro Navarro, desde el pasado 2 de julio. La ceremonia se llevó a puertas cerradas y sin la asistencia de grandes personalidades del mundo del espectáculo, como lo afirmó la misma presentadora durante una entrevista en el programa ‘Lo sé todo’, show en el cual es presentadora.



El hermetismo con el que manejó su casamiento no gustó a algunos amigos de Garrido. En especial sus compañeros del programa del 'Canal Uno', quienes explicaron que ellos tampoco fueron notificados de la boda.



(Artículos relacionados: Pagó para que le presentaran el parcial y sacó 0: ‘Tienes derecho a garantía).

Más noticias

Shakira sorprende a sus seguidores con disfraz de superheroína y cabello oscuro

Pilar Castaño: la presentadora se volvió a casar a sus 71 años

Actor rechaza a mujer en la primera cita porque no toma: ‘Un absoluto desastre’

Tendencias EL TIEMPO