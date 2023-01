La ‘influencer’ española Elena Huelva fue diagnosticada con cáncer desde que tenía 16 años. Por eso, en los últimos cinco años se ha convertido en un ejemplo de lucha de esta enfermedad en las redes sociales. Además, es reconocida por su libro ‘Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente’, publicado en el 2022, en el cual habla sobre salud y autoestima.

(Siga leyendo: Diez metas para cuidar la diabetes en este nuevo año).

Todos los días Elena Huelva sube historias y fotos a su cuenta de Instagram en la cual tiene más de 816 mil seguidores. Allí, visibiliza su enfermedad y le demuestra a los internautas lo fuerte que es.

Sin embargo, el pasado 31 de diciembre, cuando estaba celebrando la llegada del Año Nuevo junto a su familia, publicó una serie de imágenes que preocuparon a su audiencia, ya que según ella lo indicó “no estaba del todo bien”, pues su cáncer de huesos había empeorado.



"Ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbó poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona", dijo la mujer para despedir el año.

(También lea: Su prometido la dejó por tener cáncer; ahora rifa su vestido para su tratamiento).

El 2 de enero del 2023, la ‘influencer’ subió una historia en la cual escribió “os quiero” para agradecer por todo el apoyo que recibía de sus seguidores. Esto causó mayor preocupación.



Además, ese mismo día también subió una imagen a su Instagram en la que aparecía su mano junto con la de sus padres. Allí comentó: “Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada”.

(Además: 'Pasé por la menopausia antes que mi madre').

Emi Palomo, la madre de Elena, le expresó su amor por medio de redes sociales: "Siempre de tu mano. Te amo, mi Helen del alma. Siempre juntas". Su padre también la apoyó y comentó: "Mi niña de mi alma. Como me decías en tu dedicatoria de tu libro, 'No te suelto la manita…', nunca te la solté".



Por otro lado, su hermana subió un video a sus redes sociales, en los que había varias fotos de ellas juntas.

Mientras tanto los seguidores de Elena le dieron una voz de aliento a Helena y comentaron: “Te he enviado mi fuerza. Te llegará en breve a la habitación”, “mucha fuerza Elena”, “te queremos mucho” y “estamos todos pensando mucho en ti, mucho y muy fuerte”, entre otros.



Por el momento, no se conoce el parte médico de Huelva. Eso sí, sus mensajes en redes hacen pensar que el cáncer tendría un avance mayor en su cuerpo.

Más noticias

Fallece por accidente en vehículo de nieve la estrella Ken Block

Primer sacerdote no binario de una iglesia dice que Dios le guio en una epifanía

Terror: encuentran cabeza de niño momificada en una encomienda hacia EE. UU.

Mujer que se hizo famosa por tener hipo por un mes y terminó en cadena perpetua

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Tendencias EL TIEMPO