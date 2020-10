Los momentos más difíciles que ha vivido Donald Trump

En 2016, Donald Jhon Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Con su victoria, las predicciones de las encuestas quedaron en nada, ya que estas daban como ganadora a Hillary Clinton, la candidata demócrata.



La llegada a la Casa Blanca del magnate y ex estrella de programas de telerrealidad fue tan sorpresiva que ayudó a popularizar el término ‘posverdad’, una palabra que, en este caso, describe el sentimiento antiestablecimiento que habría contribuido a la victoria del candidato republicano

Hay que recordar, además, que Trump no ganó el voto popular, pero sí las elecciones. Algo que solo es posible en el complejo sistema electoral estadounidense que divide el territorio en colegios electorales, lo que, en resumen, permite que un candidato se lleve todos los votos electorales de un estado, que son los que finalmente determinan al ganador.



Ahora que falta menos de una semana para las elecciones de 2020, en las que Trump busca ser reelegido, vale recordar algunos momentos en los que la vida ‘no le mostró la mejor cara’.

En cuna de oro

Retrato de Donald J. Trump en sus primeros años de vida. Foto: Facebook: Donald Trump

Trump nació el 14 de junio de 1946. Sus padres fueron el empresario inmobiliario Frederick C. Trump (más conocido como Fred) y la inmigrante escocesa Mary Anne MacLeod.



Él es el segundo hijo menor entre cinco hijos, quienes vivieron una infancia llena de comodidades, aunque solo Donald sacó la 'vena para los negocios'.



Según la escritora Gwenda Blair, en su libro ‘Los Trumps’ (2000), Fred crió a sus hijos con la severidad de alguien que pasaba la mayor parte de su semana trabajando y esperaba lo mismo de su descendencia.



Uno de los hechos más sorprendentes de la crianza de los Trump se reveló en el libro ‘Too much and never enough’ (2020), escrito por Mary L. Trump, la hija de Fred Jr., quien fue el segundo hijo de Fred Sr.



En él se asegura que el patriarca les decía a sus hijos que “disculparse era para débiles” o “que mentir está bien”.



La escritora Blair añade que Donald fue un niño problemático hasta que a los 13 años sus padres decidieron enviarlo a la Academia Militar de Nueva York, un lugar donde pudo desarrollar el espíritu competitivo heredado de su padre.

Los hermanos Trump. De izquierda a derecha: Donald, Fred Jr., Robert, Maryanne y Elizabeth Foto: Facebook: Donald Trump

La tragedia de Fred Jr.

Donald Trump (derecha) al lado de su padre, el empresario inmobiliario, Fred Trump. Foto: Facebook: Donald Trump

En 1964, con un poco menos de 20 años, Donald ingresó a la Universidad de Fordham en la que duró dos años antes de pasarse a la Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, de la que se graduó en 1968.



Cuando eso ocurrió, Fred Jr. ya estaba casado y tenía dos hijos, lo que lo convertía en el candidato perfecto para seguir los pasos de su padre. Sin embargo, tal como lo describe su hija Mary en su libro, lo que le gustaba a él era pilotear aviones

A Fred Sr. y Donald no les importó mucho los gustos de Fred Jr. y lo presionaron mucho para enfocarse en el negocio familiar. El resultado, sin embargo, fue adverso: se convirtió en alcohólico y terminó muriendo a causa de ello en 1981, cuando tenía 43 años.



“Me arrepiento de haberlo presionado, era algo que mi hermano nunca iba a querer”, reconoció Donald en una entrevista, en agosto de 2019, con ‘The Washington Post’.



Tal fue el efecto que tuvo la muerte de Fred Jr. en el actual presidente que este es abstemio, al menos así lo ha asegurado en diversas ocasiones.

Fred Jr., el hermano de Donald Trump. Foto: Tomada de Findagrave.com

¿Un imperio perfecto?

Cuando su hermano Fred Jr. murió, Donald ya era el miembro de su familia más cercano a su padre. De hecho, él habría sido quien le permitió al ahora presidente crear su riqueza con su propia empresa inmobiliaria, la Organización Trump.



Según Donald, su padre le hizo un préstamo de un millón de dólares. En cambio, su sobrina Mary dice que Fred Sr. financió a su hijo por completo.



Antes de que su padre muriera, en 1999, Donald enfrentó dos bancarrotas. La primera en 1991, con el Trump Taj Mahal, y la segunda con el Trump Plaza Hotel, un año después, informa la página especializada en verificación de datos ‘PolitiFact’.

De todas las crisis econónimas de la Organizción Trump, la del Taj Mahal Casino en Atlantic City fue la más grave. En 1991, Trump tenía una deuda de 3.000 millones de dólares. Foto: iStock

Después de la muerte del patriarca, tuvo dos más: en 2004, con toda la compañía Trump Hotels and Casinos Resorts, y en 2009, con Trump Entertainment Resorts.



Esos ‘tropiezos’, no obstante, no impidieron que Donald alardeara en su campaña presidencial de 2015 de su talento para los negocios. “Soy muy rico”, fue una de las frases que entonces se le escuchaba decir en los mítines con sus seguidores.

¿Y las elecciones?

Donald Trump sigue siendo rico, pero Estados Unidos todavía siente los embates de la crisis económica desatada por la pandemia del nuevo coronavirus.

En abril pasado, el desempleo llegó a 14,4%, mientras que en febrero estaba en 3,5%. Si bien desde abril el porcentaje ha ido bajando hasta llegar a 7,9 en septiembre, el Fondo Monetario Internacional calcula que ese indicador cerrará en 8,9% este año.



Queda por ver si esas cifras le pasarán la cuenta de cobro al magnate en los comicios programados para el 3 de noviembre.

El magnate presidente se enfrenta al demócrata Joe Biden. Millones de votos ya han sido ejercidos por adelantado. Foto: AFP

