La dinastía musical de la familia Díaz ha estado presente en la industria colombiana durante las últimas décadas, gracias al enorme éxito que internacionalizó al fallecido cantautor Diomedes Díaz, popularmente conocido como ‘El Cacique de la Junta’.



De igual manera, varios de los hijos de Diomedes Díaz heredaron el gen artístico y se han dedicado a la música, como es el caso de Martín Elías quien falleció en un accidente de tránsito en el 2017 y era considerado como el pionero de ‘la nueva ola’ de la música vallenata.

También, Elder Dayán Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, se ha dedicado a la música desde temprana edad y ha logrado consolidarse durante los últimos años; sin embargo, por su estilo musical hay seguidores que afirman que “Elder Dayán intenta reemplazar al fallecido artista Martín Elías”.

Durante las últimas horas, Elder respondió en redes sociales, un comentario de un seguidor que expresó: “lo siento, pero me pueden decir mil veces que no se quiere parecer a Martín y mil una sigo pensando que sí”.



El artista respondió en Twitter: “si me parezco es porque es mi hermano, es mi sangre y son mis genes (…)” dijo el cantante en un comentario de la publicación inicial.

Lo siento pero me pueden decir mil veces que no se quiere parecer a Martin y mil una sigo pensando que si https://t.co/rArFosXofO — El Broko🤌🏻 (@andyb1522) May 6, 2023

Con dicha afirmación se presentó un cruce de comentarios, donde Elder Dayán mencionó que: “Desde Rafael Santos pa’ acá, los colores de voces son muy parecidos entre todos los hermanos (...)”.



Al ver la polémica que se ocasionó tras la publicación del video donde el artista interpretó una parte de la canción ‘Cuatro Paredes’ de su padre, los seguidores mostraron el apoyo y comprensión al músico, dándole la razón y asegurando que son los herederos de los “genes musicales del ‘Gran Diomedes Díaz’”.

Diez datos sobre Martín Elías en el sexto aniversario de su muerte

Martín Elías, el hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, cumplió seis años desde que falleció en un fatídico accidente automovilístico a sus 26 años. En homenaje a su vida y carrera como cantante de la música vallenata, le traemos diez datos sobre él.

