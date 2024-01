Youtuber que contaba cómo es vivir siendo feo conoció a su esposa en los comentarios

En diferentes ocasiones en internet se pueden encontrar historias maravillosas de amor, pues hay personas que se enamoran a la distancia y cuando tienen la oportunidad de reunirse no se vuelven a separar nunca más.



Esto le sucedió a un joven suizo identificado como David, quien en YouTube se hacía llamar 'Destru', y encontró a su esposa en los comentarios que le colocan en sus videos.

Todo comenzó hace cinco años, cuando Destru subió un video a su canal 'Never Give Up' que se llamaba: “Ser feo, mi experiencia”. En este lamentaba el maltrato que recibía por su aspecto y aseguraba que su único objetivo era operarse para “poder llevar una vida normal”.



Esta grabación se volvió bastante popular y en poco tiempo acúmulo 20 millones de reproducciones. Además, en los comentarios del clip los internautas dejaron diferentes mensajes, algunos eran bastante malos, pero hubo uno en particular que llamó la atención del suizo.



(Lea también: Aprenda a crear un Funko con su cara y gratis gracias a la inteligencia artificial). Este era de una chica argentina que se llama Juli Romina, que le decía: “Yo de verdad creo que eres bonito, siendo sincera. Y lo digo de verdad”.

Este comentario lo cambio todo, pues él se puso en contacto con ella y poco a poco fueron construyendo una amistad, pero con el paso del tiempo sus sentimientos empezaron a cambiar.



"Juli es traductora, está estudiando Derecho y es una ex modelo. Es una persona increíble y dulce", aseguró el joven en un video en su YouTube.



Después los jóvenes quisieron reunirse en persona y Julie ahorró bastante dinero para viajar a Suiza y conocerlo. Lo que en un principio era un viaje de dos semanas se convirtió en casi un año, pues ninguno de los dos quería separarse, especialmente por los problemas de salud que tenía David.



(No deje leer: Así se vería el elenco de ‘Betty, la fea’ al ser interpretado por actores de Hollywood).

Luego de un tiempo decidieron casarse en un ceremonia muy sencilla. Se conoce que Juli ha tenido que regresar a su país natal para traerse algunos problemas de salud que tenía. David espera reunir fondos para viajar hacia donde ella está y seguir viviendo su hermosa historia de amor.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Fotos: el avión-cafetería que sirve capuchino con oro y es furor en Miami

Karol G sorprende al mostrarse sin maquillaje y disfrutando de una buena comida

'La Voz Kids' 2024: Laura Tobón siente más conexión gracias a su faceta como madre