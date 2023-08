Dominic Wolf es un youtuber que se ha declarado enamorado de Colombia. En las últimas semanas, el joven alemán ha protagonizado una controversia con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), por el uso de la camiseta de la Selección Colombia. Ahora, el Comité Paralímpico Colombiano señaló que el 'influencer' podrá utilizar la nueva camiseta de la tricolor.

Cabe recordar que la Federación Colombiana de Fútbol le informó a Wolf que debía bajar varios videos promocionales de sus redes sociales, ya que no contaba con derechos de imagen para usar la camiseta con ese fin. Le advirtió que si no los retiraba tomarían acciones legales contra él. El youtuber atendió la solicitud y quitó los videos.

Ante la petición de la FCF, el Comité Paralímpico Colombiano pujó en favor del youtuber, que se encarga de mostrar la diversidad cultural de nuestro país. "Queremos que @dominiccolombia tenga nuestra camiseta. ¡En Colombia somos más que fútbol! Es por eso que queremos que @dominiccolombia tenga la camiseta con la que nuestros #imPARAbles nos han representado alrededor del mundo y la use en todos sus videos”, dijo el Comité Paralímpico en sus redes sociales.



Seguidores del alemán han reaccionado favorablemente al anunció del Comité Paralímpico, que con dicha invitación busca visibilizar a los deportistas paralímpicos.

'Me sentí poco valorado'

"Nunca me había sentido tan poco valorado", así reaccionó el youtuber alemán ante la exigencia de la Federación Colombiana de Fútbol.



En un video publicado a través de Instagram, el alemán afirmó no volverá a lucir la icónica camiseta de la Selección Colombia en su contenido después del comunicado emitido por la Federación.

Fotografía de Dominic Wolf en su regreso a Colombia. Foto: Instagram: dominiccolombia

Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección. FACEBOOK

TWITTER

Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana", explicó en el clipeo.



Según Wolf, la Federación le solicitó retirar varios videos promocionales de sus redes sociales en los que aparece vistiendo la camiseta de la Selección por problemas relacionados con la marca y derechos de imagen.



"Dentro de los 8 años que llevo viviendo en Colombia nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto llevando su camiseta con alegría y actitud positiva a todas partes del mundo", aclaró en el video.

(Le puede interesar: Karol G celebra cumpleaños de Feid en pleno concierto: Se puso sus gafitas)



“¿Qué tal esto?, cómo me hace sentir esto? Saben cuanto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales. Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”, lamentó el youtuber.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS