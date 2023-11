El villano en la novela de 'Rigo' si existió, el tío de Rigoberto Urán dio su nombre

La telenovela sobre la vida del ciclista colombiano Rigoberto Durán, mantiene expectantes a la audiencia cada noche, quienes quieren conocer algunos de los detalles de la vida de este deportista.



Cada uno de los personajes de la telenovela, que algunos son de la vida real, se han ganado el cariño de la audiencia, así como también el desprecio de aquellos que no quieren ver surgir al joven Rigo.

Gracias a esta serie se ha podido conocer algunos de los momentos más importantes en la vida del ciclista, como aquellos en los que ha tenido que luchar para poderse hacer un camino en este deporte.



Uno de los personajes que más ha tratado de obstaculizar el camino de Rigo ha sido don Evaristo, y los televidentes se preguntan si este hombre existió en la vida real.



Este villano le ha hecho la vida imposible a don Rigo y a su familia, tanto que en los últimos capítulos se ha podido ver que quiere quitarles su casa a como dé lugar.



Don Evaristo es interpretado por el actor Julián Arango, quien lo ha hecho tan magistralmente que se ha ganado el desprecio de la tele audiencia.



El desprecio de este personaje a la familia Urán es tan alto que les pone competencia a sus emprendimientos, en el deporte y quiere humillarlos en cualquier escenario.

Para quienes se preguntan si este personaje es real, el tío de Rigo, Lucho, decidió despejar esta duda para todos los televidentes.



El tío Lucho hizo un recorrido por la casa donde el ciclista vivió sus años de niñez y juventud en el municipio de Urrao, Antioquia, así como también mencionó al terrible Evaristo: “Él existió, pero, pues no es tan horrible como este señor que está haciendo de él. El que nos la prestó -la casa- se llamaba José Arroyave, pero él nos dio tiempo porque había meses que no había pa’ los intereses y no llegó a quitárnosla. Trató, pero se le habló y esperó“, expresó el tío.



Con respecto a Julián Arango, el tío Lucho manifestó: "Es un actorazo, como Evaristo es horrible".

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

