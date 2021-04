Vigilante que estudia adentro de un cajero automático se hace viral

Las extenuantes jornadas laborales de un vigilante, que muchas veces son de más de 12 horas, no son un impedimento para este hombre y sus ganas de conseguir un mejor futuro para él y su familia: ¡todo un ejemplo de superación!. En la imagen se observa al personal de seguridad estudiando sus notas en el piso de un cajero automático.

Usuarios de redes sociales no tardaron en ‘viralizar’ la conmovedora escena captada por una cámara de seguridad y posteriormente compartida en Facebook, así como otras redes sociales, por los usuarios Awanish Sharan y Avtar Kasana.



El hecho ocurrió en India, pero le ha dado la vuelta al mundo por la admiración que despierta, pues el joven vigilante demuestra todo su interés y esfuerzo para terminar sus estudios. Según medios internacionales, hasta el momento se desconoce si las notas que lee en sus cuadernos y libros corresponden a una carrera universitaria u otro tipo de estudio.

A pesar de que conmovió a los internautas, algunos cuestionaron a los usuarios que compartieron la imagen por considerar que el guardia de seguridad fue expuesto y podrían despedirlo por no cumplir con su trabajo durante su jornada laboral, que por la luz de la fotografía, parece ser el turno nocturno. El hombre estaría aprovechando la soledad de las madrugadas para ‘repasar’ sus apuntes.



Otros tantos usuarios criticaron al trabajador argumentando que debería tener sus ojos puestos, no en sus notas, sino al pendiente de la seguridad del establecimiento, pues un cajero automático tiene altas posibilidades de sufrir un robo.



