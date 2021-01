Polémica por masivo sepelio de mototaxista asesinado en Atlántico

Este fin de semana sucedió un grave hecho de imprudencia en el municipio de Polonuevo, ubicado en el departamento del Atlántico, a causa del sepelio de un joven mototaxista asesinado el pasado jueves 14 de enero.



Como lo informó el medio local ‘Alerta Caribe’, fueron decenas de personas las que asistieron al recorrido fúnebre en memoria de Harlinton Andrés Cantillo Ariza, quien por una bala recibida en medio del robo de su motocicleta en una trocha del corregimiento de Cascajal, en el municipio de Ponedera, Atlántico.

Los asistentes al sepelio del joven se movilizaban en motos o a pie, sin tener en cuenta el distanciamiento social o las medidas de bioseguridad que han recomendado las autoridades para evitar la propagación del nuevo coronavirus.



Adicional a esto, durante la ceremonia fúnebre el ataúd fue abierto mientras las personas se aglomeraban para despedir el cuerpo.



La música a altos niveles y las bocinas de las motos que se amontonaron generaron el caos quedaron registrados en los vídeos que no tardaron en hacerse virales a través de las redes sociales.



El alcalde de Polonuevo, Edgardo Martes, se pronunció respecto al reprochado incidente. “Cuando supimos de esto tomamos el control, llamé al padre de la iglesia municipal pidiéndole la colaboración para evitar este tipo de aglomeraciones. Lamentablemente la gente piensa que como el muchacho no falleció de covid no hay peligro” declaró, citado por el medio ‘Alerta Caribe’.

En el municipio donde ocurrieron los hechos hay 45 casos activos de la covid-19. Adicional a esto, 20 personas han fallecido a causa de la enfermedad. Los llamados siguen siendo para mantener bajos niveles de contagios.



“El virus no ha terminado, es por eso que le insistimos a la población que mantengan las medidas y así contenerlo.... y en los últimos días se han incrementado los casos”, indicó el mandatario.



Según el medio ‘Alerta Caribe’, este nuevo hecho de desobediencia sucedió tan solo unos días después de que se hiciera una fiesta de carnaval en un barrio del municipio, la cual tuvo que ser intervenida por las autoridades.



De acuerdo con cifras del último informe de la Gobernación del Atlántico, actualizado al 17 de enero, en el departamento ya se han registrado más de 42 mil casos confirmados y más de 1.600 fallecidos. Actualmente, presenta alrededor de 1.500 casos activos.

