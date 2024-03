El video completo de Alejandro Estrada terminándole en vivo a Nataly Umaña en reality

Este 10 de marzo los colombianos fueron testigos de uno de los momentos más tensionantes en 'La casa de los famosos', pues el ingreso de Alejandro Estrada dio fin a su relación con Nataly Umaña.

La ruptura se dio luego de que la actriz de 'Tres veces Ana', comenzara una relación sentimental con su compañero Melfi, con quien ha protagonizado varias escenas románticas en las últimas semanas.

Tras su ingreso a 'La casa de los famosos', Alejandro Estrada, saludó a los participantes y le dio las siguientes palabras a Nataly Umaña: "Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, antes los ojos de toda Colombia, de todas las personas que puedan estar viendo en este momento", inició.

"Siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, siempre confié en que podíamos superar cualquier adversidad", dijo Alejandro Estrada mientras le entregaba su anillo de matrimonio.

Te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida.

Posteriormente le dio las gracias y le dijo que fuera muy feliz en el camino que había elegido: “Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, finalizó su discurso.

¿Qué dijo Nataly Umaña luego de que Alejandro Estrada le terminara en 'La casa de los famosos?

“Antes como que no quería hablar de Alejandro porque sentía que no, no, no debía. Para nadie es un secreto. Es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel, más leal", dijo inicialmente.

"Si existen 12 años en donde es literal. Bueno, los dos primeros meses no contaron por qué ni sabíamos cuándo nos íbamos a tomar de en serio, pero de resto es un hombre que yo no puedo decir absolutamente nada. Es un caballerazo. Con el tiempo nos llevamos tan bien”, añadió Umaña entre lágrimas.

“La mujer que vaya a estar con él, se lleva al mejor hombre que puede existir. Y, afortunadamente, ya lo nuestro se acabó y se ha convertido en eso, en ser los mejores parceros. Y yo tengo derecho a vivir y él tiene derecho a ser feliz”.

