Tras cinco años de su muerte, el recuerdo de Martín Elías sigue presente en el corazón de sus seguidores y sobre todo en el de Dayana Jaimes, quien fue su esposa.



Dayana tiene nueva pareja y aunque se desconocen muchos detalles de su relación, ella suele publicar contenido en sus redes recordando momentos de su antigua relación con el cantante vallenato. En esta ocasión a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram reveló una emotiva carta de amor que Martín Elías le escribió como regalo de Navidad.



El texto decía: “me voy, pero siempre vas a estar en mi mente y mi corazón. Ya casi es Navidad, otra junto a ti...”.



Además, en la carta escrita a mano confesaba su amor diciendo: “Mi mona hermosa: Te amo, con todo mi corazón. Me voy, pero siempre vas a estar en mi mente y mi corazón. Ya casi es Navidad, otra junto a ti. Te amo, amor”, dice el texto, escrito de puño y letra del hijo de Diomedes Díaz.



Dayana sumó un par de textos. En el primero recordaba un fragmento de la canción ‘Sin ti’ de Diomedes Díaz: “Me voy, pero ten presente que muy dentro llevo tu imagen grabada”.



También aseguró que atesora muchos recuerdos, sobre todo aquellas canciones que no salieron a la luz y que él en algún momento las escribió para ella con la esperanza de poder grabarlas:



“Yo amo este tipo de detalles, y cada vez que me regalaba algo así, lo guardaba. Tengo chats, cartas escritas por él, grabaciones, canciones que dejó escritas en agendas, notas de vos”, dijo.

Vale recordar que Martín Elías es reconocido, entre otras cosas, por ser uno de los hijos del recordado Diomedes Díaz. Murió a sus 26 años en un accidente de tránsito, siendo una joven promesa del vallenato, por esto es recordado con gran cariño por sus seguidores.

