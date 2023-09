La movida tropical está de luto tras la repentina muerte de Huguito Flores, un querido cantante que dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La noticia de su trágico fallecimiento desató una oleada de tristeza en las redes sociales.



Horas antes de su triste partida, el artista invitó a sus fanáticos a su próxima presentación en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la localidad de José C. Paz. En un emotivo video compartido en Instagram, el 'Super' entusiasmaba a sus seguidores para celebrar el Día de la Primavera sin alcohol.



"Hola, ¿qué tal? Amigos de José C. Paz y zonas aledañas en el norte del Gran Buenos Aires, los invito para este 21 de septiembre, Día de la Primavera, a festejarla 100 por ciento sin alcohol", expresó el intérprete. En el pie de la publicación, reiteró la invitación con unas palabras: "¡Los espero para festejar la primavera!".



Lo que inicialmente era una simple publicación para promocionar su próxima presentación se convirtió en su última comunicación en las redes sociales, lo que profundizó la tristeza de sus seguidores después de conocer su fallecimiento.



Los comentarios en la publicación se llenaron de condolencias y muestras de cariño. "Me parte el corazón saber que este hombre se fue", "No lo puedo creer, es una mañana super triste para mí. Se te va a extrañar, ídolo" y "Se nos fue un grande", son solo algunos de los mensajes que se pueden encontrar.

La muerte de Huguito Flores

Huguito Flores perdió la vida en un accidente automovilístico en la Ruta Nacional 34. En el vehículo también viajaban su esposa, Carina Soledad Enríquez, y su cuñado, Rubén, quienes lamentablemente fallecieron en el acto. Una de sus hijas, que también se encontraba en el auto, sufrió heridas graves y fue trasladada a un centro de salud.



El accidente tuvo lugar en la localidad de Garza, Santiago del Estero, mientras el cantante se dirigía hacia Buenos Aires para participar en el evento que había anunciado en su cuenta oficial de Instagram. Además de la presentación en José C. Paz, Huguito tenía programados shows en diversas localidades de la Provincia.



A medida que se esclarecen las circunstancias del choque, se supo que su esposa y su cuñado perdieron la vida instantáneamente debido a heridas fatales. Por su parte, el cantante y su hija, que aún estaban con vida en la escena del accidente, fueron trasladados al Centro de Salud Banda. Trágicamente, Huguito Flores falleció debido a su grave estado de salud, a pesar de los esfuerzos del personal médico.



Además de las emotivas muestras de apoyo de sus fanáticos, uno de los máximos referentes de la movida tropical, Daniel Agostini, también expresó su profundo pesar en Instagram: "No se puede describir la tristeza que tengo por esta devastadora noticia. Huguito y su familia, Dios los tenga en su regazo y su gloria, que en paz descansen. No hay palabras, no hay consuelo. Te vamos a extrañar, queridísimo Huguito".

