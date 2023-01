A lo largo de su vida, Steve Jobs tuvo la costumbre de enviarse correos electrónicos a sí mismo, con el objetivo de dejar registrados pensamientos que se le cruzaban por la cabeza.

Durante las últimas horas, se comentó mucho sobre el último email que salió de su cuenta, el cual estaba dirigido a él mismo. En ese texto, realizó una reflexión sobre el funcionamiento del mundo y cómo la humanidad, con él incluido, utiliza inventos anteriores para vivir.

El fundador de Apple es considerado en todo el mundo como uno de los empresarios más innovadores que marcaron la historia reciente. A más de una década de su muerte, su vida todavía sigue sorprendiendo por detalles pocos conocidos que van saliendo a la luz, desde costumbres que tenía en la vida privada hasta formas de trabajar sobre el conocimiento.

El magnate informático falleció en el año 2011 a los 56 años, debido a un cáncer de páncreas. Foto: EFE

En ese sentido, siempre hay mucho interés por saber lo que pensaba Jobs, su visión sobre el presente que vivía y el futuro. Para eso se creó ‘Steve Jobs Archive’, un sitio web que recopila distintos momentos y mensajes inspiradores del estadounidense.

En este caso, el correo electrónico pertenece a la noche del 2 de septiembre de 2010, poco más de un año antes del fallecimiento de Jobs, que ocurrió el 5 de octubre de 2011. Con la estética de un poema, el empresario separó en párrafos las distintas aristas de su pensamiento.

El iPhone fue uno de los mas grandes legados que Jobs le dejó a Apple antes de fallecer. Foto: EFE

A lo largo del correo electrónico, Jobs mencionó la comida, ropa, lenguaje, matemáticas, libertades y leyes, música, atención médica y otras cuestiones como inventos previos en los que no tuvo ninguna participación y que hacían su vida posible. En esa misma línea, destacó que no inventó “la mayor parte de la tecnología” con la que trabajaba.

A modo de cierre, dejó en claro su cariño y respeto por todo lo que logró la humanidad a lo largo de la historia, que derivó en ese escenario que él observaba hace más de una década. “Amo y admiro mi especie, viva y muerta, y soy totalmente dependiente de ello para mi vida y bienestar”, concluyó el fundador de Apple en el correo electrónico.

Casi como una ironía, después de toda su reflexión, el texto se cerró con el mensaje automático que se incluía al enviar un correo desde un dispositivo Apple. “Enviado desde mi iPad“, reza el final del email.

El texto completo del último correo electrónico de Steve Jobs



Cultivo poca de la comida que como y, de lo poco que cultivo, no crié ni perfeccioné las semillas.



No confecciono nada de mi ropa.



Hablo una lengua que no he inventado ni perfeccionado.



No descubrí las matemáticas que uso.



Estoy protegido por libertades y leyes que no he concebido, legislado, aplicado o juzgado.



Me conmueve la música que no creé yo mismo.



Cuando necesité atención médica, no pude ayudarme a sobrevivir.



Yo no inventé el transistor, el microprocesador, la programación orientada a objetos, ni la mayor parte de la tecnología con la que trabajo.



Amo y admiro a mi especie, viva y muerta, y soy totalmente dependiente de ellos para mi vida y bienestar.



Enviado desde mi iPad.

