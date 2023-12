El último concierto de Diomedes Díaz donde anunció su muerte hace 10 años

Este 22 de diciembre se cumplen 10 años del fallecimiento de Diomedes Díaz, uno de los cantantes más importantes del género vallenato en Colombia. A pesar de los años, los seguidores del 'Cacique de la Junta' todavía escuchan su música y lamentan su pronta partida.



Por esta razón, recientemente, sus fans revivieron el video de su última presentación, el 20 de diciembre de 2013, en la discoteca Trucupey, de Barranquilla, en la que se cree que se despidió de su público: “Ahora toquemos una última canción para los que están en el cielo, porque hoy estamos, pero mañana no sabemos”, comentó el cantante en su concierto.

Un año después de su fallecimiento, Álvaro López, acordeonero del cantante, le contó a los medios nacionales que en esa presentación Diomedes estaba bastante raro, incluso comentó que su concierto no le había gustado y que nunca la volvería a ver.



“La consideró como mala, pero no me dijo el porqué. Ese día ‘Diome’ que vestía una camisa animal print habló de la muerte más que nunca”, afirmó. Asimismo, reveló que al final del espectáculo el intérprete de 'Tú eres la reina' decidió regresar al escenario para complacer a sus fans con unos temas de más.



“A las 2:15 de la madrugada del sábado, cuando terminamos la actuación en Trucupey, él se despidió de los asistentes: ‘adiós, adiós’, les dijo, y comenzamos a retirarnos de la tarima. Pero de repente regresó y dijo: ‘Ahora no me voy, vamos a tocar otro tema’”, recordó.

Según el relato de Jose Zequeda, mánager del cantante, a EL TIEMPO esa noche Diomedes se veía cansado, incluso, cuando cantó 'La Plata' pidió una silla en la que se sentó varias veces para descansar. A veces mencionaba mal el nombre del escenario en el que se encontraba, por qué en vez de decir Trucupey, decía "Cutupey".



Esa noche el artista dejó a sus fanáticos con la duda de si esta presentación anticipaba su retiro de los escenarios o su jubilación artística. Además, Harold Zabaleta, primo y coordinador general de la agrupación musical esa noche, le comentó al diario 'La Nación': “Él quería descansar, pasar Navidad con sus hijos, matar una novilla en su finca y entregar regalos, pensamos que hablaba del último concierto del año”.



Este concierto era importante por qué era el lanzamiento de su nuevo álbum titulado 'La vida del artista'. "De manera inesperada, ese evento también se convertiría en su despedida; esa noche, abordó el tema de la muerte con una frecuencia inusual, frente a seguidores, amigos y colegas. Se percibía como si tuviera la premonición de que su tiempo estaba llegando a su fin”, recordó Zabaleta.

En esa presentación, Díaz también habló repetidamente sobre su propia muerte y su funeral, solicitándole a los presentes que no lo abandonaran y que cuiden a sus seres queridos. Asimismo, durante la presentación llegó abrazar a uno de sus compañeros y confesó que sentía como si su final estuviera cerca.



Cuando termino el concierto, Diomedes viajó a su casa en Valledupar y luego el domingo 22 de diciembre se dio a conocer la noticia de que había fallecido mientras dormía.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

