Tiktoker muestra truco infalible para saber si un hombre es infiel: ‘Nunca me falla’

En la plataforma de TikTok, una mujer se volvió viral al revelar algunos comportamientos extraños que hacen los hombres cuando son infieles. Desde su experiencia, Fiona Shea, originaria de Los Ángeles (Estados Unidos), reveló cuáles son sus banderas rojas.

Ella empezó diciendo que esta teoría nunca le ha fallado: “Desde mi experiencia, los hombres que tiene energía de infieles, lo que significa que es probable que le sean infiel, tienen estos comportamientos".



Estas banderas rojas se tratan principalmente de mirar como su pareja utiliza su Instagram, desde que personas suele seguir o a quien le da me gusta en sus publicaciones.



“Si veo que sigue a un montón de chicas que no conoce, en especial si son fitness, sé que está dispuesto a engañar”, aseguró. Asimismo, agregó que es igual de malo si una mujer hace lo mismo.

Otra señal es cuando el hombre sigue a todas las mujer con las que ha interactuado algunas vez, aunque no tengan ninguna relación de amistad.



"Si sigue a todas las chicas que ha conocido, tiene energía de infiel. La mujer que le sirve tacos en un food truck... la está siguiendo. Si han hablado, si se han cruzado, tiene su Instagram", afirmó.



Por último, le recomendó a las mujeres que también se fijen si sus parejas tienen muchas amigas. "Si el chico tiene muchas amigas, crees que es simpático. Pero luego te das cuenta de que algunos límites son difusos", concluyó.



Esta grabación se volvió viral en la plataforma y varias mujeres le dieron la razón a la tiktoker, incluso, algunas compartieron otras señales de que un hombre es infiel. "Seguir a cada chica con la que se cruza es tan real"; "También los que publican selfis tratando de parecer una portada de revista"; "Esto describió a mi ex. Otra es si sus amigos están haciendo cosas turbias y a ellos les parece bien", son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

