Este fin de semana se celebra el Día del Padre, como es costumbre, se festeja el tercer domingo del mes de junio. Para este año, la fiesta será el domingo 18. En esta, las personas suelen darle un regalo a su figura paterna, pero, ¿por qué no darse un obsequio a uno mismo? Esa misma pregunta se la hizo Maleja Restrepo en uno de sus más recientes videos.

Maleja Restrepo es una creadora de contenido y presentadora colombiana. Es conocida por sus videos entretenidos junto a su esposo, el corredor de motos Tatán Mejía, quien suele ser molestado por la caleña en varios clips.

La pareja es una de las más seguidas en Instagram: Restrepo tiene más de 4 millones de seguidores y Mejía redondea los 2 millones. Sus publicaciones suelen ser acerca de bromas, experiencias cotidianas y aventuras junto a sus dos hijas: Macarena y Guadalupe.

El supuesto regalo que compró Maleja Restrepo a Tatán



A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de la nueva versión de 'Duro contra el mundo' compartió un truco para obtener regalos en el Día del Padre.

En el metraje, se le vio en una tienda de zapatos, donde se enamoró de un par de tenis en específico. La vendedora le dijo que era un diseño especialmente para hombres y Restrepo respondió: "Yo sé". Ante esto, la mujer de la tienda le empacó los zapatos en una caja y Restrepo se los llevó.

Cuando llegó a su casa vio a su esposo, el presentador de 'Survivor, la isla de los famosos', y le dijo: "Felíz Día del Padre, mi amor". Le entregó el obsequio y de paso le dio un beso.

Posteriormente, Mejía destapó la caja de zapatos y notó algo inusual, aparentemente, los zapatos no eran de su talla y le dijo a su esposa: "Esto me queda pequeño". Maleja apareció, con una sonrisa se los probó y le quedaron a la perfección.

En la publicación, Maleja confesó que el truco era darse un "autoregalo del Día del Padre". Por lo tanto, ella se benefició de la festividad y obtuvo algo a cambio.

El clip reúne más de 25 mil 'me gusta' y cientos de comentarios. Entre ellos, se destacaron algunos como: "Está bueno el truco, gracias", "Me identifico, los zapatos de hombre son más bonitos", "Espectacular tu idea, seguiré tus pasos", "No me des ideas" y "Voy hacerlo este domingo".

Tatán y Maleja saltan al cine

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO