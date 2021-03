Respuestas lógicas a 10 grandes misterios que la gente suele tener

Una de las características más importantes de los humanos es la capacidad de hacer preguntas y cuestionar situaciones o hechos poco comunes.



A lo largo de la historia se han presentado sucesos tan curiosos que varias ramas de la investigación se han involucrado hasta dar con una respuesta.



(Siga leyendo: Por qué algunas personas contraen covid-19 entre la 1.ª y 2.ª dosis).

Aunque el universo aún esconde numerosos misterios, la humanidad ha podido darles respuestas a algunas de las llamativas incógnitas.



Le mostramos las ‘anheladas soluciones’ a algunos interrogantes.



(Además: ¿Por qué ser 'mala gente' parece servir para crecer en el trabajo?).

El triángulo de las Bermudas

La respuesta del misterio puede derivarse al oleaje de la zona. Foto: iStock

Uno de los enigmas más grandes en la historia se dio a raíz de la desaparición de barcos y aviones que cruzan el ‘triángulo’ que se forma entre las islas Bermudas, Miami (Florida) y Puerto Rico.



Cientos de teorías conspirativas se han formulado para dar respuesta a este fenómeno.



Sin embargo, una serie documental que se emitió en el medio estadounidense ‘Channel 5’, ‘The Bermuda Triangle Enigma’ (El enigma del Triángulo de las Bermudas, por su traducción en español), brindó una razón lógica para el extraño fenómeno.



El doctor Simon Boxall, profesor de Ciencias Oceánicas y Terrestres en el Centro Nacional de Oceanografía de Southampton (Inglaterra), explicó que la respuesta puede derivarse al oleaje de la zona.



(Además: Semana Santa 2021: Conozca los festivos en Colombia en el mes de marzo).

‌"Hay tormentas al sur y al norte que se unen, y si a eso se suman otras que provienen de Florida, todo ello crea una formación potencialmente mortal de olas rebeldes", aseguró en el documental.



Boxall explicó que, si bien el fenómeno puede durar unos cuantos minutos, las olas "son empinadas y altas, hemos llegado a medir algunas de más de 30 metros”, lo que explicaría el arrastre y la desaparición de las embarcaciones y los aviones.



(Además: Habitantes de isla cercana al Polo Norte tienen ‘prohibido’ morirse).



Un artículo de 'National Geographic' del 2017 señala también que la alta accidentalidad en esa zona se debe a la alta afluencia de embarcaciones que hay. La explicación es bastante sencilla: entre más vehículos transiten por el lugar, más imprevistos se van a presentar.



Adicionalmente, un estudio de WWF International lanzado en 2013 mostró que el 'triangulo' no es una de las zonas más peligrosas para las embarcaciones. De hecho, ni siquiera está en el 'top' 10 del mundo.

Evangelio de María

Fue descubierto en 1896 en un códice de papiro del siglo V, el cual estaba escrito en idioma copto sahídico, el mismo con el que se empezaron a escribir las primeras partes de la Biblia. Foto: Papyrology Room, Ashmolean Museum, Oxford

El Evangelio de María es un libro que no se considera canónico en la ortodoxia cristiana. Fue descubierto en 1896 en un códice de papiro del siglo V, el cual estaba escrito en idioma copto sahídico (el mismo con el que se empezaron a escribir las primeras partes de la Biblia).



Karen King, profesora de Teología de Hollis en la Escuela de Teología de Harvard, sugirió que el códice fue escrito durante la época de Cristo. Además, aseguró que no se trata de un evangelio propiamente dicho, pues en su contenido hay 37 oráculos en los que rara vez mencionan a Jesús.



Según King, en su libro ‘The Gospel of Mary of Magdala : Jesus and the first woman apostle’, “expone la opinión errónea de que María de Magdala era una prostituta por lo que es: una pieza de ficción teológica; presenta el argumento más directo y convincente de todos los primeros escritos cristianos sobre la legitimidad del liderazgo de las mujeres”.



(Siga leyendo: El ‘zorrillo apestoso’ y personajes que ya no caben en el mundo actual).

Además, en el texto se ofrece “una aguda crítica del poder ilegítimo y una visión utópica de la perfección espiritual; desafía nuestras opiniones bastante románticas sobre la armonía y unanimidad de los primeros cristianos; y nos pide que reconsideremos la base de la autoridad de la iglesia”.



“Tanto el contenido como la estructura del texto llevan al lector hacia adentro, hacia la identidad, el poder y la libertad del verdadero yo, el alma liberada de los poderes de la materia y el miedo a la muerte”, concluye King.



(Además: El feo (y nuevo) tatuaje por el que critican al reguetonero Anuel AA).

Las piedras de Stonehenge

Es un monumento que habría sido construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad del Bronce. Foto: iStock

Es un monumento supuestamente construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad del Bronce, situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra.



Las teorías y preguntas sobre esta extraña arquitectura se han presentado por años. Muchas aducen, por ejemplo, al mensaje dejado por algunos viajeros intergalácticos en su paso por la Tierra.



Mike Parker Pearson, profesor de prehistoria británica tardía en la University College, de Londres, aseguró que algunos de los famosos bloques de piedra (conocidos como ‘bluestones’, o piedras de arenisca azulada) pudieron ser construidos por primera vez en Gales y luego trasladados a Inglaterra unos 500 años después.



Según declaró el experto a 'CNN', “esta es la primera vez que hemos encontrado evidencia empírica de cómo movieron las piedras”.



(Seguir leyendo: El avión supersónico que irá de EE. UU. a Europa en solo 2 horas).

Los hallazgos se publicaron en el libro del Consejo de Arqueología Británica titulado ‘Stonehenge: Making Sense of a Prehistoric Mystery’ (Stonehenge: encontrar el sentido de un misterio prehistórico, en español).



Según explicó Parker, “no usaron rodillos para mover las piedras… eso es algo como un mito victoriano, podemos descartar la idea porque encontramos rampas de salida que eran demasiado estrechas para los rodillos”.



Además, aseguró que “pusieron (las piedras) sobre trineos de madera que arrastraron sobre estructuras de madera a manera de rieles”.



Según los estudios, cada uno de los 80 monolitos pesaba menos de dos toneladas, por lo tanto, es posible que hayan sido arrastrados por grupos de personas o bueyes.



(Además: 'Ya no quería vivir más', dijo Meghan Markle en entrevista con Oprah).

Círculos captados por Google Earth

La presencia de unas extrañas formas circulares vistas desde Google Earth en el desierto de Gobi, en China, desataron todo tipo de teorías. Foto: Gloogle Earth

La presencia de unas extrañas formas circulares vistas desde Google Earth en el desierto de Gobi, en China, desataron todo tipo de teorías y conspiraciones relacionadas con alienígenas.



Sin embargo, científicos del Centro de Vuelo Espacial de Marte, de la Universidad de Arizona, aseguraron que se trataba de instalaciones creadas por el Gobierno chino para calibrar los radares de sus satélites.



Las líneas en ‘zigzag’ captadas en las imágenes son rejillas de calibración telemétrica, es decir, son ayudas para situarse en referencia a la Tierra.



Además, lo que se alcanza a percibir en el centro del círculo son tres aviones.



(Además: Jeff Bezos felicitó a su exesposa por su matrimonio).

Nuevos Jeroglíficos Nazca

Con los años se confirmó que indígenas Nazca habían sido los responsables de pintar las míticas imágenes. Foto: Universidad de Yamagata

No es un secreto que los jeroglíficos que aparecieron en el suelo del territorio peruano desataron todo tipo de cuestionamientos con respecto a quiénes los habían hecho y por qué.



Con los años se confirmó que indígenas Nazca habían sido los responsables de pintar las míticas imágenes. Sin embargo, como afirma ‘BBC’, algunos trazos se conservan en perfecto estado, mientras que otros han sido borrados por los vientos, la erosión y el paso del tiempo.



No obstante, el mismo medio informó que científicos de la Universidad de Yamagata, en Japón, descubrieron alrededor de 400 nuevas imágenes en el lugar.



Según los expertos, utilizaron imágenes de alta resolución y un modelo de inteligencia artificial (IA), para afirmar que los trazos datan de entre el 100 a.C y el 300 d.C.



La mayoría de estos nuevos jeroglíficos está en mal estado.



(Seguir leyendo: ¿Divorciarse a través de WhatsApp? En este país sería posible).

Palmira en el desierto de Siria

La ciudad de Palmira se ubicaba en el desierto de Siria, en la actual provincia de Homs. Foto: iStock

Según historiadores, la ciudad de Palmira se ubicaba en el desierto de Siria, en la actual provincia de Homs. Albergaba al menos 100.000 habitantes y hacía parte del Imperio Romano.



Sin embargo, por su ubicación geográfica siempre surgió la duda sobre cómo lograron subsistir sus ciudadanos en medio del desierto



Según expertos, usaron una red de reservorios de agua para hacer verde su terreno árido. Además, almacenaban la lluvia anual y con ella cultivaban la tierra con una gran variedad de cultivos.



(Seguir leyendo: El ‘cover’ de 'Mujeres' y criticados mensajes del Día de la mujer).

La tumba de Ricardo III

520 años después de su entierro cerca de una iglesia, científicos de la Universidad de Leicester lograron encontrar la tumba. Foto: Sociedad de Anticuarios de Londres

Un gran misterio histórico era la ubicación de la tumba del Rey de Inglaterra y Señor de Irlanda, Ricardo III, quien falleció en la batalla de Bosworth, en 1485.



Sin embargo, 520 años después de su entierro cerca de una iglesia, científicos de la Universidad de Leicester lograron encontrar la tumba.



Esta se hallaba bajo lo que en 2012 era un estacionamiento de carros.



Según informó ‘CNN’, los científicos explicaron que se utilizó ADN mitocondrial, que fue comparado con el de Michael Ibsen, un ebanista canadiense que es descendiente directo de la hermana de Ricardo III, Anne de York, para dar con el paradero del eterno descanso de su majestad.



Tras ello confirmaron que no existía ninguna duda: los restos encontrados pertenecían al antiguo monarca.



(Además: Músicos venden isla y 'enciman' con vecino famoso).

Las piedras del Valle de la Muerte

Las piedras o rocas que hay en el suelo del desierto se ‘mueven solas’. Dejan un rastro en el terreno árido por el cual han transitado. Foto: iStock

Uno de los fenómenos naturales más singulares se presenta en el Valle de la Muerte, ubicado en el desierto de Mojave, en California (Estados Unidos).



Las piedras o rocas que hay en el suelo del desierto se ‘mueven solas’. Estas dejan un rastro en el terreno por el cual han transitado. Demarcan su inusual trayecto.



Si bien es un fenómeno completamente extraordinario, el profesor Ralph Lorenz, científico e ingeniero planetario en el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, explicó, citado por el medio 'Actualidad RT', que “en invierno, se forma una capa de hielo que cubre las rocas y cuando el fondo del lago se descongela y se queda empapado, comienzan a deslizarse a lo largo de su superficie. La capa de hielo les ayuda a moverse, reduciendo significativamente la fricción. Y solo una pequeña brisa es necesaria para darles la aceleración del movimiento”.



(Además: El príncipe Enrique y Meghan sacudieron el 'rating' en Estados Unidos).

Lluvia de ‘hormigas zombies’

Imagen de referencia. cientos de hormigas que habitan en las copas de los árboles son invadidas por un hongo que las obliga a comportarse como ‘zombies’ antes de morir. Foto: iStock

Un extraño evento se presenta en Tailandia, donde cientos de hormigas que habitan en las copas de los árboles son invadidas por un hongo que las obliga a comportarse como ‘zombies’ antes de morir.



Según una investigación de un equipo internacional dirigido por David Hughes, de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos), y que fue publicada en la revista especializada ‘BMC Ecology’, el hongo dataría de hace por lo menos 48 millones de años y, ya en 1850, el naturalista británico Alfred Russel Wallace lo había observado en Indonesia.



Sin embargo, el estudio de Huges explicó cómo sucedía. “Los fenotipos extendidos en las hormigas provocados por infecciones fúngicas son un ejemplo complejo de una manipulación del comportamiento que requiere cambios coordinados del comportamiento y de la morfología del huésped”, indicó el experto a la ‘BBC’.



(Además: Matador y su dura crítica al influencer que se puso implantes de senos).

La copia con más de 500 años de la Odisea de Homero

El misterio de esta copia se enfoca en que contenía misteriosas notas escritas alrededor de las páginas en un idioma desconocido. Foto: Universidad de Chicago

El misterio de esta copia se enfoca en que contenía misteriosas notas escritas alrededor de las páginas en un idioma desconocido.



Sin embargo, la librería de la Universidad de Chicago (donde se encuentra el texto) ofreció un premio de 1.000 dólares a la persona que lograra descifrar lo que decían los escritos.



Los ganadores fueron Daniele Metilli, un estudiante de Archivio di Stato di Milano (Archivo Estatal de Milán), quien aspira a ser un bibliotecario de archivos, y su colega Giulia Accetta.



El joven explicó que las notas estaban escritas con taquigrafía y eran traducciones al francés de oraciones de la Odisea.



Aseguró que tuvo que utilizar una tabla en un libro Jean Coulon de Thévéno (inventor del tipo de taquigrafía con el que estaba escrito) y dos traducciones al francés de la Odisea, publicados en 1842 y 1854-66.



"Era muy importante la posición vertical de cada símbolo, sobre o debajo de la línea, o incluso el largo de un segmento puede cambiar el significado del grafema. Esto explica por qué las oraciones en la Odisea están subrayadas: la línea es la clave para traducirlas", aseguró Metilli.

Tendencias EL TIEMPO