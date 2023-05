Orlando 'El Cholo' Valderrama es uno de los cantantes de música llanera más famosos de Colombia. Su voz y sus canciones son referentes de este género. El pasado sábado 6 de mayo, Valderrama se presentó en un concierto en Corferias, en Bogotá, pero se fue muy disgustado del escenario. ¿Qué pasó? Les contamos.

El concierto se denominó ‘Viva el llano’ y era muy esperado por los seguidores de esta música en la capital del país.

Reynaldo Armas, Walter Silva, Aries Vigoth, ‘Cholo’ Valderrama, Palo Cruzado, Scarlett Linares y Jhon Onofre conformaron el cartel de artistas que se presentó en la tarima ubicada en el gran salón de Corferias.

¿Qué le pasó al 'Cholo'?

A pesar de que la nómina de artistas era la mejor que se podía tener y que la gente respondió al concierto, al 'Cholo' lo enojó un detalle que para él es una falta de respeto con su nombre y trayectoria.



Según lo que explicó en sus redes sociales, le hicieron detener abruptamente su presentación a pesar de que estaba a punto de terminarla porque los organizadores estaban desfasados en los tiempos.



Así lo explicó el maestro de música llanera en su cuenta de Twitter: “Anoche estuve en un concierto en Corferias, Bogotá. En 50 años de carrera nunca me habían cortado un ‘show’ al que solo le faltaban 2 minutos para terminar".



Y en eso no quedó la molestia del 'Cholo'. Además dijo: “Solo pido el favor a los organizadores que no me vuelvan a llamar a sus conciertos”.

Anoche estuve en un concierto en Corferias Bogotá. En 50 años de carrera nunca me habían cortado un Show al que solo le faltaban 2 minutos para terminar. Solo pido el favor a los organizadores que no me vuelvan a llamar a sus conciertos. Gracias a quienes asistieron. Gran abrazo — CholoValderrama (@CholoValderrama) May 7, 2023

Según Pulzo, los productores del evento, de acuerdo con la página que vendía las boletas (Tuticket.com), fue la empresa Juan Velasquez Entretenimiento S.A.S.

